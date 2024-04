Einen Tag vor der Europawahl ist in München eine weitere große Demonstration gegen Rechtsextremismus geplant. Ein breites Bündnis ruft dazu auf, sich am Samstag, 8. Juni, um 16 Uhr auf dem Königsplatz zu versammeln. "Rechtsextremismus stoppen - Demokratie verteidigen", lautet das Motto. Nähere Details sind noch nicht bekannt.

Die Kundgebung in München ist Teil einer Reihe von Versammlungen in vielen Städten. Dem bundesweiten Bündnis gehören an: Campact, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Naturschutzring, "Der Paritätische", die Evangelische Kirche in Deutschland, Fridays for Future, Greenpeace, Initiative schwarzer Menschen in Deutschland, "Mehr Demokratie", "Pro Asyl" und die Umweltorganisation WWF.

"Wir stehen ein für eine demokratische, offene und vielfältige Gesellschaft, für Frieden und Freiheit, Vielfalt und Menschenrechte, die Wahrung der Menschenwürde, wirtschaftliche Sicherheit und soziale Gerechtigkeit", heißt es im Aufruf. "All das greifen die AfD und andere Rechtsextreme an."

Alle demokratischen Parteien müssten klarstellen, dass sie mit diesen Kräften keine gemeinsamen Mehrheiten suchten. "Die Protestwelle gegen die AfD, die unser Land erfasst hat, ermutigt uns", schreiben die Initiatoren. In München waren im Januar und Februar mehrere Hunderttausend Menschen für Demokratie und "gegen Rechts" auf die Straßen gegangen.