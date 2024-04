Von Leo Kilz

Dyskalkulie: "Ich bin ja gar nicht so blöd" Die Entwicklungsstörung Dyskalkulie trifft fast jeden Zwanzigsten. Auch Fünftklässler Paul muss wegen der Rechenschwäche eventuell seine Realschule verlassen. Um das zu verhindern, geht er zur Therapie - und sein Vater vor Gericht. (SZ Plus)

Die echten Leichen in den Kellern der Münchner Museen Skelette, Zähne, Haare: In mehreren Sammlungen finden sich menschliche Überreste, die oft in einstigen deutschen Kolonien entwendet wurden und nun zurückgegeben werden sollen. Warum das alles andere als einfach ist. (SZ Plus)

Was beim "Giro di Monaco" auf dem Programm steht Mit der Benefizaktion soll ein Zeichen gegen Rassismus und für die Demokratie gesetzt werden. Der Erlös kommt Flüchtlingsprojekten zugute. Viel Prominenz ist am Start.

"Menschen wurden dafür ermordet, wer sie waren" Tausende erinnern bei der Aktion "Rückkehr der Namen" an Münchnerinnen und Münchner, die von den Nazis umgebracht wurden. Über die Schicksale der Ermordeten - und wie Paten heute von ihnen erzählen. (SZ Plus)

Ringen um das Herzkasperlzelt auf der Oidn Wiesn Der Fraunhofer-Wirt bangt noch immer um seine Zulassung für dieses Oktoberfest. Damit es im kommenden Jahr auf jeden Fall klappt, wollen Grüne und SPD die Bewertungskriterien ändern.

Naturschutz: Kahlschlag am Mittlere-Isar-Kanal

Unfall in Riem: Zwei Güterwaggons entgleisen an Bahnhof - Weiche komplett zerstört

Auf der A99: Polizei findet 18 Kilo Gold bei Fahrzeugkontrolle

Trudering: Großeinsatz im Park - wegen eines Flambierbrenners

