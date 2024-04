Wegen eines Flambierbrenners sind am frühen Donnerstagabend elf Polizeistreifen zu einer Parkanlage in Trudering gefahren. Zwei Brüder, sieben und zehn Jahre alt, die in der Nähe des Parks wohnen, waren zu ihrem Vater gelaufen und hatten berichtet, dass sie im Park gerade von einem Mann mit einer Waffe bedroht worden seien.