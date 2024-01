Beckenbauer-Trauerfeier: "Du fehlst mir" - Tränen, Emotionen und eine politische Botschaft beim Gedenken Die Trauerfeier in der Allianz-Arena bringt Fans sowie die Sport- und Politprominenz zusammen. Mit dabei waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Fußballgrößen wie Rudi Völler, Lothar Matthäus und Bastian Schweinsteiger. Der Liveblog in der Nachlese.

SZ-Leser erinnern sich an Beckenbauer: "Immer dabei, wenn er anderen eine Freude machen konnte" Nahbar, witzig, ohne Allüren: So erlebten SZ-Leser Franz Beckenbauer in persönlichen Begegnungen - beim Fachsimpeln in der Oper, in einer Promi-Villa, als Gegenspieler.

Die Gedenkveranstaltung in Bildern: Abschied vom Kaiser

Warum die Rede von Hoeneß der emotionale Höhepunkt war: Über das besondere Verhältnis zweier Fußballgiganten (SZ Plus)

So erinnern sich die Fans an Franz Beckenbauer: "Mia san Franz" (SZ Plus)

DEMO GEGEN RECHTS AM WOCHENENDE

Demonstration gegen rechts: "Wenn wir uns nicht selbst kümmern, tut es keiner" Der 19-jährige Student Luc Ouali hat den Anstoß zur geplanten Großdemo gegen rechts in München gegeben. Warum er von der Resonanz überwältigt ist - und wie es nach dem Protest weitergehen soll. (SZ Plus)

Protest-Ziel: Was es mit dem Danubia-Haus auf sich hat Die Münchner Großdemo gegen rechts am Sonntag führt auch durch die Potsdamer Straße. Dort hat die Danubia ihr Quartier. Wie ist die als rechtsextrem geltende Burschenschaft an die Villa gekommen? Und was geht dort vor sich? (SZ Plus)

Wer ist Micky Wenngatz? Münchner Sozialdemokratin, Bogenschützin und Mitorganisatorin der Großdemo gegen rechts (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN DES TAGES

Komödie im Bayerischen Hof: Neuer Prozess gegen Ex-Theaterchef Pekny

Absage des Zentral-Landwirtschaftsfests: Warum die Oide Wiesn nun doch stattfinden kann

Interview mit Landrat Göbel zur finanziellen Situation des Landkreises: "Wir werden künftig klare Prioritäten setzen müssen" (SZ Plus)

Planegg: Denkmalgeschütztes Gebäude darf platt gemacht werden

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

