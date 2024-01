Von Lisa Bögl

Wie es mit dem Luxuskaufhaus Oberpollinger weitergeht Die Geschäfte in bester Lage laufen hervorragend - trotzdem ist das Traditionshaus in den Strudel der Pleite des Signa-Konzerns von René Benko geraten. Alles nur ein Manöver, um die "exorbitant" hohe Miete zu drücken? (SZ Plus)

Wie Immobilieninvestoren die Rendite retten wollen Der Stadt liegen derzeit Dutzende Angebote zum Ankauf von Grundstücken oder ganzen Projekten vor. Aber wie lassen sich solche Großprojekte finanzieren? (SZ Plus)

Das schnitzende Klassenzimmer Längst nicht alle Grundschulen in der Stadt haben eigene Sozialpädagogen, die zusätzlich zum Unterricht unterstützen. Anders an dieser Schule in Bogenhausen: Was dort jenseits von Lesen, Rechnen und Schreiben gelehrt wird.

Online-Shopping mit gutem Gewissen Das Start-up Hey Circle bietet nachhaltige Mehrwegverpackungen für den Online-Versandhandel an. Bis zu 94 Prozent Müll könnten im Vergleich zu herkömmlichen Kartons gespart werden. Doch wie funktioniert das System dahinter? (SZ Plus)

"Ich sterbe, ich sterbe" Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Dachauers, der eine Ukrainerin bei sich aufgenommen hatte, berichten der Sohn und die frühere Frau von dessen großer Angst vor der Frau - und von seinen letzten Minuten.

Leichenfund in Berg: Angeklagter bestreitet Totschlag an Prostituierter

Münchner S-Bahn: Einschränkungen noch bis in die Nacht

Sexueller Missbrauch: Studentin in der Hochschule vergewaltigt

Moosach: Bus kracht frontal in Auto - sieben Verletzte

