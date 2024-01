Bei einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto in Moosach sind am Sonntagnachmittag sieben Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 67-jährige Busfahrer aufgrund einer Herzattacke auf der Allacher Straße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammenstieß und anschließend einen parkenden Anhänger auf vier weitere, am Straßenrand abgestellte Autos schob.