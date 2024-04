SZ Plus Physiotherapie, Heilpraktik und Training

"Mir wurde klar, dass alles von meinem Körper abhängt"

Marco Kaufmann leidet schon in jungen Jahren an den Folgen seiner Sportverletzungen. Er wird Physiotherapeut und gründet ein Institut in München, um anderen zu helfen. Nicht nur Orthopäden und Unfallchirurgen schicken ihre Patienten zu ihm. Von Thomas Becker