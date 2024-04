Reiche Beute gemacht hat ein Diebestrio bei einem Einbruch in eine Wohnung in Bogenhausen am Karfreitag gegen Mittag: Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden mehr als eine Million Euro. Gestohlen wurden Handtaschen, Uhren und Schmuck unter anderem der Marken Hermès, Cartier und Bulgari.