Die Zukunft des Herzkasperlzelts auf der Oidn Wiesn bleibt weiter ungewiss. Wie berichtet , droht das beliebte Kultur- und Musikzelt heuer vom Oktoberfest zu fliegen, weil ein anderer Bewerber mehr Punkte in der verwaltungsinternen Bewertung bekommen hat. Zuständig ist das Referat für Arbeit und Wirtschaft. Der Katalog, nach dem bewertet wird, ist sowohl für die normale Wiesn als auch für die Oide Wiesn gleich, bei der Oidn Wiesn wird aber zusätzlich noch eine Einschätzung des Kulturreferats eingeholt.

Aus dem Kulturreferat war am Dienstag zu erfahren, dass diese Stellungnahme fristgerecht zum 15. März abgegeben worden sei, über den Inhalt könne man freilich nichts sagen, weil es sich nicht um ein öffentliches Verfahren handle: "Das nicht-öffentliche Gesamtauswahlverfahren obliegt dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, die Entscheidung trifft der Stadtrat", so das Kulturreferat. Die entscheidende Stadtratssitzung findet am 7. Mai statt.

Zuvor haben die Stadträte auf dem Frühlingsfest noch die Möglichkeit, die Kulturtauglichkeit des anderen Bewerbers zu begutachten: Dort steht auch heuer wieder als eines von zwei Bierzelten die Festhalle Bayernland von Peter Schöniger.