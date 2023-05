Was München gegen zweckentfremdeten Wohnraum unternehmen will, wie die Wittelsbacher-Hochzeit ablief und mehr.

Von Isabel Bernstein

400 Wohnungen aus der Zweckentfremdung geholt Wohnungen, die leer stehen oder als Gewerberäume und Feriendomizile vermietet werden, bleiben ein Problem in München. Ein Zehn-Punkte-Plan soll Abhilfe schaffen. (SZ Plus)

Kleine Risse in der sorgsam inszenierten heilen Welt Die Trauung von Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink lockt mehr als 2000 Schaulustige und Politprominenz an. Doch erst fällt fast der Schleier, dann erleidet die Braut einen kurzen Schwächeanfall - am Ende aber löst sich doch alles in Erleichterung auf. (SZ Plus)

Die Münchner fahren so viel Fahrrad wie noch nie An welchen Tagen schwingen sich die Menschen auf den Sattel? Zu welcher Uhrzeit? Welche Rolle spielen Wetter und Jahreszeit? An verschiedenen Stellen in der Stadt zählen Sensoren den Radverkehr - und geben erstaunliche Einblicke. (SZ Plus)

Klima-Aktivisten verstoßen gegen das Sekundenkleber-Transportverbot Die Stadt München hat Wolfgang Metzeler-Kick untersagt, Klebstoff mit sich zu führen. Der Aktivist der Letzten Generation nutzt das, um vor dem Rathaus auf die Klimakrise hinzuweisen. Die Polizei muss bei der Provokation mitspielen.

Was ein Bierzelt kann, kann die Olympiahalle schon lange Ein bisschen "Hulapalu", ein bisschen Elvis Presley-Abgucke - und ein bisschen Geschimpfe über die Tagesschau wegen Winnetou: Routiniert bringt Andreas Gabalier sein Publikum in eine "Er-hat-ja-so-Recht"-Seligkeit.

Polizei: Filmreifer Raubüberfall auf Pfandleihhaus

Protest gegen den russischen Angriffskrieg: Warum ein zerschossener Krankenwagen auf dem Marienplatz steht

Sendling: Vermutlich Brandstiftung an zwei Elektroautos

