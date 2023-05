Am Samstagmorgen sind 15 Streifenwagen zum Tatort in der Maxvorstadt ausgerückt.

Noch am Tatort hat die Polizei am Samstag drei mutmaßliche Räuber gefasst. Gegen 10 Uhr meldete sich ein Passant per Notruf, weil er drei maskierte Männer gesehen hatte, als sie ein Pfandleihhaus in der Maxvorstadt betraten. Sofort rückten 15 Streifen aus und sicherten mögliche Fluchtwege, wie die Polizei berichtet. Im Inneren des Geschäfts erkannten Beamte eine maskierte Person, die gleich wieder verschwand. Im Hinterhof des Anwesens liefen die flüchtenden Täter den Polizisten in die Arme und wurden festgenommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand schlugen die Täter nach Betreten des Geschäfts den 57-jährigen Inhaber mit der Faust nieder und fesselte ihn. Er wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beute bestand vor allem aus Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe. Die drei Täter stammen laut Polizei aus Albanien und sind 32, 37 und 45 Jahre alt. Am Sonntag sollten sie dem Haftrichter vorgeführt werden. Es werde geprüft, ob sie weitere Straftaten begangen haben.