In Sendling sind zwei Autos der Stadtwerke komplett ausgebrannt, die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Freitag meldeten sich Anrufer, weil in der Hans-Preißinger-Straße am Flaucher beim Ausbildungszentrum der Stadtwerke zwei Elektroautos brannten. Sie standen an einer Ladesäule. Die Feuerwehr löschte die Flammen, ohne dass diese auf ein Gebäude übergriffen. Den Schaden an den zerstörten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro.

Zunächst nahmen die Ermittler einen technischen Defekt als Ursache an. Dann aber fanden sie etwa zehn Meter entfernt ein Graffiti: "No HKW" sei in einer Größe von zwei auf einem Meter gesprüht worden, "Kein Heizkraftwerk". Deshalb geht die Polizei dem Verdacht nach, dass Personen aus der Szene des radikalen "Klimaaktivismus" das Feuer gelegt haben könnten.

Zeugen, die im Bereich von Hans-Preißinger-, Schäftlarn- und Brudermühlstraße Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter 089/29 10-0 zu melden.