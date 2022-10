Was Rassismus ist, steht in Münchner Schulen auf dem Lehrplan (Archivfoto) - für viele Schüler gehört er aber auch zum Alltag. Die Beratungsstelle "Before" betreute vergangenes Jahr insgesamt 435 von Diskriminierung und rechter Gewalt betroffene Menschen, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche .

Von Martin Bernstein

"Lieber nicht drüber reden" sei noch viel zu oft die Devise. Das sagt Siegfried Benker, der geschäftsführende Vorstand der Münchner Beratungsstelle Before. Bei Before wird geredet - mit den Betroffenen von rassistischer Diskriminierung und rechter Gewalt. An anderen Orten ist das Reden dagegen schwierig. Das erleben Ratsuchende immer wieder. Und das gilt auch für Orte, an denen das Reden eigentlich alltäglich ist. An Schulen zum Beispiel. Nicht selten gilt derjenige als Störenfried, der zum Opfer von Diskriminierung, Rassismus und Mobbing geworden ist - und der das Schweigen bricht.

Welche Lehre vermittelt eine Schule, wenn am Ende das Opfer geht und die Täter bleiben? Die Folgen sind dann im Alltag zu besichtigen - und in der Polizeistatistik. Vorurteile, Hass, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind in München Auslöser für zahlreiche Straftaten. Auch um deren Opfer kümmert sich Before, wohl wissend, dass immer nur die Spitze des Eisbergs zu sehen ist. Organisationen wie Before oder die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), städtische Einrichtungen wie die Fachstelle für Demokratie oder die neu geschaffene Anlaufstelle gegen Diskriminierungen an Münchner Schulen sind deshalb doppelt und dreifach wichtig: weil sie helfen, weil sie zeigen, was ist - und weil sie darüber reden.

Das Netz, das die Stadt gegen Rassismus und rechte Gewalt geknüpft hat, kann aber nur halten, wenn es von den Münchnerinnen und Münchnern mitgetragen wird. Wenn wir alle hin- statt wegschauen, wenn wir Opfern von Diskriminierung und Übergriffen zur Seite stehen. Und wenn wir den alltäglichen Rassismus nicht verleugnen, nur weil die meisten von uns nie in die Gefahr kommen können, seine Opfer zu werden. Über den real existierenden Rassismus reden - das ist das mindeste, was wir einem Kindergartenkind schuldig sind, das seine Eltern fragt: "Warum sagen die anderen Kinder, ich bin hässlich und schmutzig? Warum sagen sie, meine Haut ist eklig?"

Paulaner siegt im Spezi-Streit Die Münchner dürfen ihre Limo-Mischung auch weiterhin nach dem Vorbild aus Augsburg nennen. Die Privatbrauerei Riegele wollte einen neuen Lizenzvertrag erstreiten. Doch eine Vereinbarung aus dem Jahr 1974 hat vor dem Landgericht Bestand.

Warnung vor einem Kliniken-Kollaps in München Die Inzidenz in der Stadt erreicht einen Wert von 1497,4. Das Robert-Koch-Institut meldet 7125 neue Fälle, fünf Menschen sind gestorben. Vor allem die hohe Zahl von Covid-infizierten Ärzten und Pflegekräften bereitet Sorgen.

Tollwood streicht wegen der Energiekrise drei Zelte Das Team des Festivals reagiert auf die sich anbahnende Gas- und Stromknappheit und stellt sein Programm auf der Theresienwiese um. Welche Bereiche betroffen sind - und was stattdessen geplant ist.

Pinakothek der Moderne plant Mittwochnachmittag wieder zu öffnen Das Rotunden-Glasdach der Pinakothek der Moderne hat Risse. Noch ist ungewiss, wie groß der Schaden ist. Nun soll ein Bauzaun die Stelle absichern.

"Die größte Katastrophe ist, wenn eine Erzieherin allein in einer Gruppe ist" Gut jede vierte Betreuungseinrichtung in der Stadt kann nicht so viele Kinder aufnehmen, wie sie Plätze hat - weil Hunderte Erzieher und Erzieherinnen fehlen. Helfen könnten Quereinsteiger, doch das ist nicht so einfach.

Stadtwerke öffnen vier Saunen Nach "sorgfältiger Abwägung" haben die Stadtwerke München entschieden, doch einen Teil ihrer Saunen und eine Eislauffläche zu öffnen. Wo man von Montag an nun wieder schwitzen darf.

Zoll findet gebratene Antilopen im Gepäck Zwar stehen die Tiere nicht unter Artenschutz - die Einfuhr ist trotzdem verboten. Das Fleisch wurde bei einer Röntgenkontrolle entdeckt.

