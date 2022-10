Nach "sorgfältiger Abwägung" haben die Stadtwerke München entschieden, doch einen Teil ihrer Saunen und eine Eislauffläche zu öffnen. Wo man von Montag an nun wieder schwitzen darf.

Trotz der aktuellen Energiekrise wollen die Stadtwerke München (SWM) nun doch vier ihrer zehn Saunen öffnen. Nach "sorgfältiger Abwägung" habe man entschieden, ein "eingeschränktes Saunaangebot" im Herbst und Winter zur Verfügung zu stellen, gaben die SWM am Dienstag bekannt. Von Montag an kann man wieder schwitzen in der Olympia-Schwimmhalle, im Nordbad, Südbad sowie im Müllerschen Volksbad, die restlichen sechs Saunen bleiben außer Betrieb.

Ebenfalls geöffnet wird die Eislauffläche im Prinzregentenstadion. Den Saisonstart verschiebe man allerdings auf den 1. Dezember, "damit kann der Energieeinsatz deutlich reduziert werden", so die Stadtwerke. Zudem leiste man mit der Schließung des Dantebads mit seinen beheizten Freibecken einen "deutlichen Beitrag zur Energieeinsparung".