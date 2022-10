Flughafen München:Zoll findet gebratene Antilopen in Gepäck

Zoll findet gebratene Antilopen in Gepäck

Zollbeamte am Münchner Flughafen haben im Koffer einer Reisenden aus Ghana zwei gebratene Antilopen gefunden. Nach Angaben der Frau würden die Tiere als Delikatesse gelten, teilte das Hauptzollamt München am Dienstag mit. Mitarbeiter entdeckten die Antilopen am Sonntag bei der Röntgenkontrolle des Gepäcks. "Wir haben schon viel erlebt, aber das ist schon etwas Außergewöhnliches", sagte ein Sprecher der Polizei.

Antilopen stehen nicht unter Artenschutz. Die Einfuhr sei trotzdem aus tierseuchenrechtlicher Regelungen nicht möglich, sagte der Sprecher. Die gebratenen Antilopen wurden sichergestellt und entsorgt.