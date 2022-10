Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in München steigt und steigt. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 1497,4 für die Landeshauptstadt. Am Freitagmorgen hatte das Institut einen Wert von 1057,3 für die Stadt ausgewiesen, in der die Zahlen bereits in der zweiten Oktoberfestwoche sehr stark angestiegen waren. Über das Wochenende melden kaum noch Gesundheitsämter Zahlen, so dass der Wert von Montag ungenau ist. Im gesamten Freistaat liegt die Inzidenz am Dienstag bei 1096,8.

Allerdings liefert auch der Wert vom Dienstag nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei Weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Laut Divi-Intensivregister liegt der Anteil von Covid-Patienten auf Intensivstationen in der Landeshauptstadt bei 10,17 Prozent. In 41 der 403 verfügbaren Intensivbetten liegen Patienten mit dem Coronavirus.

Der Betriebsrat der München Klinik hat indes mit drastischen Worten auf die Situation den Krankenhäusern aufmerksam gemacht. "Die Notfallzentren sind überfüllt, die Patienten stapeln sich auf den Fluren", heißt es in einem Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter, Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (beide SPD), die Aufsichtsräte sowie an Geschäftsführung und Klinikleitung. Nach dem Oktoberfest bewahrheiteten sich nun die Befürchtungen einer Welle an Notfallpatienten und dramatischer Personalausfälle. Die Kliniken seien "voll belegt und zunehmend auch überbelegt", mangels Betten könnten Notfallpatienten nicht ins Haus verlegt werden, warnte der Betriebsrat in dem Schreiben. In den Notfallzentren fielen aktuell sowohl bei Ärzten als auch bei Pflegern 30 bis 50 Prozent des Personals aus, Tendenz steigend.