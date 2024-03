Die Stadt startet in den Supersommer, dem Herzkasperlzelt droht das Aus auf der Oidn Wiesn, die Folgen des Nahost-Konflikts in München und mehr.

Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Das große Schweigen nach dem Terror Der Krieg in Gaza hat auch in München tiefe Gräben aufgerissen, zwischen Juden und Muslimen, Israelis und Palästinensern. Bei den Betroffenen herrschen Wut, Trauer und eine große Sprachlosigkeit. Doch es gibt Menschen, die vermitteln wollen. (SZ Plus)

Der Grant hat jetzt Pause Mit dem Osterwochenende beginnt für die Stadt ein herrlicher Jahrhundertsommer. Zumindest kann man sich das ja mal vornehmen.

Herzkasperlzelt droht Aus auf der Oidn Wiesn Fliegt das beliebte Kulturzelt von Fraunhofer-Wirt Beppi Bachmaier in diesem Jahr vom Festgelände, weil ein anderer Bewerber mehr Punkte hat? Die endgültige Entscheidung muss der Stadtrat treffen.

"Feiertage sind zum Feiern da" Mit wummernden Bässen demonstriert die Rave- und Techno-Szene gegen das Tanzverbot an den sogenannten "Stillen Tagen". Der Protest richtet sich vor allem gegen die Bevorzugung der christlichen Kirchen

Volle Kraft voraus in die neue Saison Auf dem Starnberger See und dem Ammersee stechen die Ausflugsschiffe wieder in See. Bei der Bayerischen Seenschifffahrt hofft man nach dem vergangenen Jahr vor allem auf eine pannenfreie Saison.

Nur noch auf Umwegen ins Zentrum Weil die marode Lindwurmunterführung neu gebaut werden muss, bleibt die stadteinwärts führende Fahrbahn für Autofahrer gesperrt - voraussichtlich bis August 2028. Zeitweise aber gibt es für niemand ein Durchkommen.

Feuerwehr befreit Kleinkind aus Auto Der Bub hatte mit dem Schlüssel gespielt und sich dabei selbst eingesperrt.

Brandstiftung auf der Schul-Baustelle Nach dem dritten Feuer am Neubau der Willy-Brandt-Gesamtschule im Hasenbergl innerhalb weniger Tage sucht die Polizei nach Zeugen.

