Am Neubau der Willy-Brandt-Gesamtschule im Hasenbergl ist innerhalb von wenigen Tagen zum dritten Mal ein Feuer ausgebrochen. Am Donnerstag gegen elf Uhr wurde der Notruf alarmiert: Im Erdgeschoss brannte Dämmmaterial.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand ein Schaden von nur wenigen Hundert Euro. Weil es aber auf der Baustelle am vergangenen Montag bereits zweimal gebrannt hatte, ermittelt die Polizei nun in Richtung vorsätzlicher Brandstiftung und sucht deshalb Zeugen: Wer hat am Donnerstagvormittag in der Freudstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die städtische Willy-Brandt-Gesamtschule, bestehend seit 1970, ist eine von nur noch zwei verbliebenen Gesamtschulen in Bayern. Das alte, 1973 bezogene Schulgebäude wurde 2020 abgerissen; seitdem wird dort der Neubau errichtet. Er soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.