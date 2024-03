Im klassizistischen Ensemble des Königsplatzes waren am Donnerstagnachmittag ungewohnte Töne zu hören: Zwischen Glyptothek und Antikensammlung bebte der Boden, vor den Propyläen zappelten Menschen zum Takt eines aus großen Lautsprechern wummernden Bass. Auf backsteindicken Sohlen und in überweiten Schlaghosen tanzten sie an gegen die sogenannten "Stillen Tage" wie den Karfreitag, an denen in Bayern alle Unterhaltungsveranstaltungen verboten sind, die nicht dem ernsten Charakter dieser Zeit entsprechen.