Natürlich ist der Paulaner am Nockherberg der Münchner Platzhirsch beim Starkbier. Das Politiker-Derblecken im Bayerischen Fernsehen (BR) hat Millionen TV-Fans und gefällt einem gemischten, wenn nicht vorwiegend älteren Publikum. Aber kaum hat der BR seine Bühne ausgebaut, stürmt die Jugend den Nockherberg.

Wirt Christian Schottenhamel sagt, dass der Salvator mit seinen 7,9 Volumenprozent Alkohol und 18,3 Grad Stammwürze (14 Euro die Mass), vor allem jedoch die ausgelassene, friedliche Feststimmung vorwiegend die Jugend zwischen 18 und 30 anziehe. Die komme so gut wie ausschließlich in Tracht. Das "Klischee vom dickbäuchigen, ruppigen Vieltrinker" sei längst abgelöst "von einer Jugend, die anfängt zu merken, wie gut Starkbier schmeckt", sagt Schottenhamel. Das begeistert ihn, weil es ihm und seiner Branche eine gute Zukunft verheißt.

Detailansicht öffnen Wirt Christian Schottenhamel hat gewaltigen Respekt vor der Wirkung des Starkbiers. (Foto: Florian Peljak)

Der Wirte-Platzhirsch merkt das an seiner Starkbierzeit-Bilanz: 60000 Liter Salvator-Starkbier fließen in die Krüge, dazu 62000 Mass Helles, 2900 Mass Alkoholfreies, 5000 Jägermeister, dazu noch einmal etwa 15000 Liter Anderes, Limo beispielsweise, das gemischt mit Starkbier als "Affe" firmiere. Selbst hat Schottenhamel gewaltigen Respekt vor der Wirkung des Starkbiers: "Eine Mass hat ja bald so viel Alkohol wie eine Flasche Wein."

Aber den Respekt hat auch seine Kundschaft, sie trinkt im Durchschnitt höchstens eine Mass Starkbier, wechselt zu weniger heftigen Getränken und kleidet den Magen vorbeugend gut aus: 6000 Hendl, 4500 Schweinsbraten und 3800 Portionen Kässpatzen gehören zur Bilanz seiner Starkbierfestwochen.

Der "Valentinator" ist eine Hommage an Karl Valentin

Dass Starkbierglück auch in kleinerem Maßstab geht, ist in München-Perlach in einer Institution zu bewundern, die sich "Die Forschung" nennt. 1930 vom Brautechnik-Ingenieur Gottfried Jakob gegründet, der 50 Braupatente entwickelte, und 1938 von ihm um ein Bräustüberl erweitert, das er "Prüfstelle" nannte, wird dort seither fleißig geprüft, was das Biersieden so hergibt: Jakob zählte aufs Urteil der zahlenden Kundschaft bei seinen Experimenten. Seit 2018 war die Kleinbrauerei verwaist, 2021 zog Brauingenieur Werner Schuegraf aus Haidhausen mit seiner Kreativbrauerei Hopfenhäcker in der "Forschung" ein und belebt nicht nur die Räume, sondern auch Gottfried Jakobs Idee.

Bräustüberl-Wirt Michael Achhammer versetzt das in die glückliche Lage, gleich zwei Starkbiere anbieten zu können, einen fremdgebrauten dunklen Doppelbock "Jakobator" (7,9 Volumenprozent Alkohol, 18,5 Grad Stammwürze) und den in der Forschung eingebrauten "Valentinator" (8,3; 18,5), der an Karl Valentin erinnert, weil die Hopfenhäcker zuvor in der Weißenburger Straße 28 ihr Handwerk da begannen, wo Karl Valentin seine Schreinerlehre einst an den Nagel hing. Valentins Nachfahren haben zugestimmt, und Werner Schuegrafs Brau-Azubi, der an den zwei 1000-Liter-Sudkesseln mithilft, heißt passenderweise Valentin Schartner.

Am Freitagabend musizieren in der Forschung "Die Münchner Spitzbuben" zum Starkbierfest-Finale, ein Trio, das Volks- und Unterhaltungsmusik für Achhammers Stammpublikum aufspielt - kostenlos. "Des ghört dazu", sagt der Wirt. Anders als am Nockherberg hat er alle Altersgruppen auf den 200 Plätzen, Tracht und zivil gemischt, darunter zwölf Studenten der Bundeswehr-Uni Neubiberg. Großer Starkbiervorteil für sie: "Wir können zu Fuß nach Hause gehen", sagt Student Daniel. Er ist gewissermaßen Experte qua Herkunft, weil er aus der Nähe von Einbeck in Niedersachsen stammt, wo das besonders haltbare und transportfähige Bockbier erfunden wurde: "Ainpökisches Bier", Bockbier, daher der Name.

Detailansicht öffnen Hier ist noch alles Handarbeit: Brauingenieur Werner Schuegraf (rechts) und Azubi Valentin Schartner stehen am Sudkessel der Perlacher Forschungsbrauerei. (Foto: Tom Soyer)

Mit einem Sud stellt Schuegraf 900 Liter Bier her. Anders als bei der großen Münchner Konkurrenz sei bei ihm noch alles Handarbeit. Er weiß aber auch um die Größenverhältnisse: "Was ich in einem ganzen Jahr braue, das macht Paulaner mit einem einzigen Sud." Wer süffiges, samtig dunkles, kaltgehopftes, malziges Starkbier mag, kann sich dennoch für die nächste Fastenzeit "Die Forschung" vormerken, denn die großen Arenen arbeiten nur noch mit Online-Reservierungen mit monatelanger Vorlaufzeit. Die großen Wirte öffnen die Starkbier-Reservierungen schon bald nach der Wiesn, und für den Nockherberg war Ende November, für den Löwenbräukeller und den Augustinerkeller wenig später alles ausreserviert.

Mit Ausnahme der "Forschung" sind Starkbierfeste inzwischen ein Partyevent. In den alten Backstein-Lagerkellern unter dem Augustiner-Biergarten an der Arnulfstraße tanzen 350 junge Menschen in Tracht in die Nacht. Oben im Lokal hört man nichts davon, folgt man aber der kleinen Wendeltreppe in den Keller, landet man dort, wo der Maximator aus 100-Liter-Holzfässern gezapft wird, die "Harthauser Musi" den Hit "YMCA" mit der Menge brüllt und ausgelassene, beste Stimmung herrscht.

"Die Bedienungen sind durch."

Geschäftsführer Darko Stanić lächelt sehr zufrieden, freut sich aber auch für die 200 Mitarbeiter aus 40 Nationen in seinem Augustiner-Keller, dass es jetzt bald im Biergarten (6500 Plätze) losgeht. Ruhig wird das Jahr dennoch nicht, sagt er: "EM, die Adele-Konzerte, die Wiesn, die Weihnachtsfeiern, im Winter viele Messen - und dann wieder Starkbierzeit." Der Münchner Bier-Eventkalender füllt sich.

Anstrengend ist das schon auch. "Die Bedienungen sind durch", sagt ein Betriebsleiter, und auch Thomas Wohlschläger, "Die Kirchdorfer"-Bandleader, ist auf der Nockherberg-Bühne inzwischen heiser von seinen 23 Auftritten dort. Er und seine Profikollegen touren das ganze Jahr durch die Welt und leben von einer, wie er sagt, "Globalisierung des Oktoberfests". In Chile waren sie heuer schon, Dubai, Tansania, Namibia, Indien kommen noch. Alles "Oktoberfeste".

Aber die Stimmung trägt ihn, er heizt den 2700 Gästen am Nockherberg ein mit dem "Bobfahrerlied", Taylor-Swift- oder Italo-Hits. Und verleiht dem inzwischen doch ziemlich weltlich genutzten Starkbier noch so etwas wie einen bierökumenischen Anstrich: Er spielt zur Starkbierzeit im Paulaner-Wirtssaal bei Christian Schottenhamel, der auf der Wiesn der Spaten-Festwirt ist, und ist aber vor allem ausgeliehen vom Hacker-Festwirt Thomas Roiderer, weil "Die Kirchdorfer" auf der Wiesn dort spielen.

Pünktlich um 19 Uhr zapft am Samstag Anita Richtmann aus Oberpframmern im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz ein 50-Liter-Fass Triumphator an (7,6 Prozent, 18,2 Grad), vor 1800 jubelnden Gästen. Die junge Frau, die auf der Wiesn im Löwenbräu-Zelt bedient, braucht nur zweieinhalb Schläge. Auch Wirt Ludwig Reinbold (mit seiner Familie Betreiberfamilie des Wiesn-Schützen-Festzelts) jubelt. Er wird im Löwenbräukeller nächstes Jahr das Starkbierfest (donnerstags, freitags, samstags) um den Mittwoch ergänzen. Die Münchner Fastenzeit dürstet nach Party.