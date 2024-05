10 000 laufen beim "Giro di Monaco" für Solidarität und gegen Rassismus Ausgelassene Stimmung und beste Bedingungen, um ein Zeichen zu setzen: München bewegt sich für eine offene Gesellschaft. Mit ihrem Spendenaufruf sind die Veranstalter aber noch nicht ganz am Ziel.

Einmal ins Zentrum der Münchner Macht - und durch die Geheimtür wieder hinaus Beim Tag des offenen Rathauses erzählt Oberbürgermeister Reiter, wie er einmal seine Mutter erschreckt hat. Stellvertreterin Verena Dietl bekommt ungewohntes Lob. Und wo sonst der FC Bayern feiert, steht ein glücklicher Wolfsburger.

"Was die alles verarbeiten müssen! Das hätte ich in dem Alter nicht hingekriegt" Im "Stadion der Träume" in München diskutieren Célia Šašić, Matthias Sammer und Herbert Grönemeyer über die Zukunft des Fußballs - und der Sänger hält ein Plädoyer für die angeblich so faule junge Generation.

Kulturprogramm zur EM So lief das Eröffnungsspiel im "Stadion der Träume" im Fat Cat

Geschwister-Scholl-Platz wird zur politischen Kampfzone Die Polizei unterbindet ein spontan anberaumtes Pro-Palästina-Protestcamp vor der Ludwig-Maximilians-Universität. Es dürfte nicht die letzte Aktion an diesem Ort gewesen sein.

Maxvorstadt Streit mit alkoholisierten Männern eskaliert: Nasenspitze abgetrennt

Waldperlach Hausdach geht in Flammen auf

Parkturm in Freising Ein moderner Paternoster für acht Autos

Lange Nacht der Musik Grooven und grölen bis 2 Uhr

SZ Plus Abhöranlage bei München : Lost Place aus dem Kalten Krieg Nahe dem Schleißheimer Flugplatz hatte Radio Freies Europa bis in die Neunzigerjahre eine Anlage - allerdings nicht, um Programme nach Osten zu senden, sondern um den Funk aus dem sowjetischen Machtbereich abzuhören. Von Sabine Wejsada und Robert Haas (Fotos)

SZ Plus München : Die Tiktok-Gurke vom Viktualienmarkt Hasan Kaskiran betreibt "Die Saure Ecke" am Viktualienmarkt. Seit 120 Jahren gibt es den Stand, bei dem es die eingelegten Gurken auf die Hand gibt. Die sind auf Tiktok und Instagram nun viral gegangen. Von Stefanie Witterauf

Bar Alvino : Ganz ohne Schickeria Die Münchner sehen ihre Stadt gerne als die nördlichste Italiens, doch dafür fehlt es hier oft an Lässigkeit. In der Alvino-Bar an der Brienner Straße ist das anders. Dort trinkt man den Aperitif zwar zu deutschen Preisen - das echte Italien-Feeling gibts aber gratis. Von Johannes Korsche

