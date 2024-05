Beim Brand eines Wohnhausdaches am Samstag kurz vor Mitternacht ist ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Die drei Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Einfamilienhaus an der Kniggestraße in Waldperlach aufhielten, blieben unverletzt. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und die Polizei alarmiert. Laut Feuerwehr brach der Brand in einem Anbau aus. Von dort hätten die Flammen dann auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten gegen zwei Uhr morgens wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Die Brandursache ist unklar. Wie die Polizei mitteilt, soll die Brandfahndung nun so schnell wie möglich herausfinden, wie das Feuer entstanden ist.