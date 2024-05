Der Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Gabelsbergerstraße war Freitagnacht Schauplatz einer heftigen Auseinandersetzung. Drei bisher unbekannte Männer vertrieben sich dort die Zeit. Sie tranken Alkohol, urinierten an die Hauswand. Ein Paar, das in seine Wohnung wollte, forderte die Männer auf, den Platz zu räumen.