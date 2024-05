400 Konzerte an 90 Spielstätten - und das alles zwischen 20 und 2 Uhr: Tausende Besucherinnen und Besucher haben am Samstag bei der Langen Nacht der Musik gegroovt, getanzt, gesungen und gestaunt. Im Zentrum des Geschehens war der Gasteig HP8 mit vier Bühnen und zwölf Bands unterschiedlichster Stilrichtungen, darunter Kapa Tult, die in Halle E auf dem Programm stand.