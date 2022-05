Von Michael Zirnstein

Von den vielen News aus der Pop-Welt freute ich mich jüngst über diese: Peter Maffay wird Coach von "The Voice of Germany". Guter Mann, der Maffay, dachte ich mir, der hat immer was zu sagen. Aber hei, was feixten da gleich einige Kollegen: Ausgerechnet der olle Knurrhahn, was wolle der denn den Talenten beibringen, also stimmlich.

Als ob es darauf ankäme bei "The Voice". Die Kandidaten wären ehrfürchtig vor Maffay erschaudert, sagte mir Rea Garvey, selbst Juror, als ich ihn wegen eines anstehenden Konzertes während der Fernsehaufzeichnungen anrief. Er verehrt den 72-jährigen Kollegen zutiefst. Dessen Erfahrung im Rock-Zirkus helfe den Talenten bestimmt am meisten auf dem eigenen Weg. Garvey weiß, wovon er redet, sein Schützling Michael Schulte ist immer noch gut im Geschäft; und beim Eurovision Songcontest bildete er mit Platz 4 eine rühmliche Ausnahme in der zuletzt ruhmlosen deutschen Grandprix-Historie.

Womit wir bei Malik Harris angelangt wären. Der junge Mann aus Landsberg am Lech wurde gerade Letzter beim ESC in Turin (SZ Plus). Ehrlich, ich verstehe die Pop-Welt nicht mehr. Sein leidenschaftlicher Auftritt mit der tollen Nummer "Rockstars" ganz allein auf der Riesenbühne hat mich berührt, mehr als Hände waschende Serbinnen oder Norweger in Wolfsmasken. Und ich konnte auch nicht begreifen, dass Europa ihm noch nicht einmal Sympathiepunkte gegeben hat. Malik Harris ist ein Sonnenschein. Man kennt sich ja schon eine Weile, seit ihn die Münchner Band Cosby unter ihre Fittiche, mit auf Tour und als Dauerschlafgast in ihr Studio genommen hat.

Der Schlagzeuger Robin Karow wurde sein Mentor, aber nicht kurz "The Voice"-mäßig, sondern quasi 24 Stunden/7 Tage die Woche. Er verhalf ihm zu einem Vertrag mit einem großen Label und brachte ihn auf die Idee mit dem ESC. Zusammen baldowerten sie den Plan aus, wie sie verbotener Weise eine Friedensbotschaft für die Ukraine vor die Kameras schmuggeln könnten; zusammen feierten sie nach der Niederlage mit Freunden, als wäre Malik Erster geworden. Tatsächlich sei der Haupt-Partygrund gewesen, dass die Ukraine gewonnen habe, sagte mir der Sänger gerade im Interview. Er tourt schon wieder über die Klub-Bühnen, finde das "saugeil", aber auch der große Fernsehrummel war ihm ein Fest. Diese Einstellung, alles zu genießen und aufzusaugen, die guten wie die schlechten Momente, die musste ihm kein Coach beibringen

DER TAG IN MÜNCHEN

"Am besten nicht am 1. Juni morgens tanken!" Von Mittwoch an sinken die Energiesteuern für drei Monate deutlich. Doch Experten weisen darauf hin, dass Benzin und Diesel trotzdem nicht überall sofort billiger werden - und sie warnen vor Engpässen.

Mehr Geld und bessere Chancen für Geflüchtete aus der Ukraine Vom 1. Juni an können Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Hartz-IV-Leistungen beantragen und bekommen vom Jobcenter Hilfe bei Sprachkursen und Arbeitssuche. Doch die Umstellung wird ein Kraftakt für alle Beteiligten.

Die Frau für Münchens Baustellen Jeanne-Marie Ehbauer soll Münchens neue Baureferentin werden. Für das Erreichen der ambitionierten Klimaziele und die Umgestaltung des öffentlichen Raums kommt der 54-Jährigen damit eine entscheidende Rolle zu.

Zeugin: Baustellen-Verwechslung unmöglich War es nur ein Versehen, dass ein Bagger gegen die Fassade des Uhrmacherhäusls in Giesing schlug? Im Prozess um den Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes widerspricht eine Ex-Partnerin eines Angeklagten dieser Version.

Protest gegen Tram-Planung in Schwabing Bei der geplanten Tram-Nordtangente soll sich die Straßenbahn ihren Platz auf der Leopoldstraße mit Autos teilen. Kritiker fordern dagegen ein Rasengleis in der Mitte - und weniger Fahrspuren.

21-Jähriger verursacht mehr als 100 000 Euro Schaden Ein junger Autofahrer startet am Münchner Maximiliansplatz so rasant, dass er anschließend ins Schleudern gerät - und mehrere Autos rammt. Er hatte gerade erst seinen Führerschein zurückerhalten.

"Es ist, als würde ich träumen" Sie habe keine richtigen Worte dafür, wie es ihr und dem Land rund drei Monate nach Beginn der Invasion gehe, sagt Oxana Matiychuk. Im Münchner Lustspielhaus liest Iris Berben aus dem "Ukrainischen Tagebuch" der SZ-Kolumnistin. Ein anrührender, bisweilen sogar heiterer Abend.

Wer klaut schon einen Anker? Seit 35 Jahren stand der 2,3 Tonnen schwere Anker vor einem Fischereigeschäft in Hadern. Nun ist er weg - und niemand hat etwas bemerkt. Die Polizei ermittelt und der Besitzer hat einen Verdacht.

Vier Freibäder bleiben bei schlechtem Wetter zu An Tagen, die "hauptsächlich von Wolken und Regen bestimmt sind", werden die Stadtwerke München einige Bäder künftig nicht öffnen. Doch es gibt Ausweichmöglichkeiten.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg