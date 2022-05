"Am besten nicht am 1. Juni morgens tanken!"

Von Franz Hausmann

Philipp Arner hat einen Tipp für alle Autofahrer, die in dieser Woche auf Schnäppchen hoffen: "Am besten nicht am 1. Juni morgens tanken!" Der Hinweis klingt zunächst paradox, denn schließlich sinken just zu dem Stichtag für drei Monate die Steuern für Kraftstoffe deutlich, aber Arner ist Experte. Für BK Benzinkontor organisiert er den Benzin- und Diesel-Nachschub für die Tankstellen der Firma in Bayern, von denen sich eine zentral in München befindet.

Worauf sich die Kunden dort am Mittwoch einstellen müssen? "Wir begrüßen die Senkung der Energiesteuern total, aber die Umsetzung ist schwierig", sagt Arner. Logistisch werde "das eine ziemliche Herausforderung". Denn alle Tankstellen in Deutschland wollten in den ersten Juni-Stunden beliefert werden. "Die Speditionen werden alles geben", verspricht Arner, "aber es gibt einfach nicht so viele Fahrer."

Gut möglich, dass der günstige Sprit deshalb nicht überall gleich verfügbar ist. Am vergangenen Freitag hat das Gesetz, das diesen bringen soll, den Bundesrat passiert. Bei Benzin sinkt die Energiesteuer um 29,55 Cent pro Liter, bei Diesel um 14,04 Cent. Berücksichtigt man auch die Auswirkung auf die Mehrwertsteuer, sinkt die Steuerlast pro Liter Benzin um insgesamt 35,2 Cent, pro Liter Diesel um 16,7 Cent, so hat es das Bundesfinanzministerium ausgerechnet.

Aber flächendeckend werden die niedrigeren Preise deshalb nicht unbedingt gleich durchschlagen. Denn: Die Tankstellenbetreiber bezahlen die Energiesteuer bereits bei der Abholung des Sprits in den Raffinerien und Tanklagern. Wenn sie vor dem 1. Juni Treibstoff kaufen, zahlen sie darauf noch die alten Steuersätze. Deshalb setzen sie darauf, möglichst viel erst ab Juni zu erwerben.

"Nach ein paar Tagen wird sich alles entspannt haben."

Die Firma Allguth betreibt mehrere Tankstellen in München. Sprecherin Simone Thaysen rät dringend, den Tank Ende Mai nicht komplett leerzufahren. Es könnte an einigen Zapfsäulen durchaus zu Engpässen kommen. Auch sei noch unklar, welcher Preis dort zu Monatsbeginn aufgerufen werde. "Unser oberstes Ziel ist es, die Preissenkung an die Kunden weiterzugeben. Ob das sofort am 1. Juni möglich ist, ist noch unklar", so Thaysen. Ihre Prognose: "Nach ein paar Tagen wird sich alles entspannt haben."

Ähnlich sieht es der ADAC. Der Automobilclub rechnet damit, dass viele Autofahrer Ende Mai mit Blick auf die bevorstehende finanzielle Entlastung die Tankstellen gemieden haben. Es sei aber klug, ausreichend Kraftstoff im Tank zu haben, um noch durch einige Juni-Tage zu rollen.

Für die Mineralölkonzerne besteht keine Pflicht, die Steuersenkung an die Kunden weiterzugeben. Der Sorge, dass dies unterbleiben könnte, versuchte am Montag Finanzminister Christian Lindner (FDP) entgegenzuwirken. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er: "Wir lassen die Menschen nicht allein, die auf das Auto angewiesen sind. Vom hohen Spritpreis sollte der Staat nicht noch profitieren." Dass der "Tankrabatt" bei den Menschen ankomme, das sei nun "Aufgabe von Kartellamt und Co.".

Aus dem Finanzministerium hieß es, die Steuersenkung solle vollständig an die Endverbraucher weitergegeben werden. Zudem könne das Bundeskartellamt mit seiner Markttransparenzstelle für Kraftstoffe in Zukunft genauer prüfen, wie die Mineralölgesellschaften ihre Preise setzten.