Von Susi Wimmer

Cüneyt C. hat schon viel geredet vor Gericht. Der ehemalige Chef einer Baufirma hat ausführlich von seinen privaten Schwierigkeiten erzählt, von seinen beruflichen Problemen und seiner finanziellen Schieflage. Und dass es ein Versehen gewesen sei, dass am 31. August 2017 ein Bagger vor dem denkmalgeschützten Uhrmacherhäusl in Giesing gegen die Fassade schlug, eine falsche Disposition. Am Montag allerdings erzählt eine ehemalige Partnerin von C. eine ganz andere Geschichte vor dem Amtsgericht: Eine Verwechslung der Baustelle könne gar nicht vorliegen, zu dem Zeitpunkt habe die erwähnte Baustelle in Neuenstein schon längst brach gelegen - weil Cüneyt C. als ihr Partner die vereinbarten Arbeiten nicht ausgeführt und Arbeiter mit den von ihr bereitgestellten 150 000 Euro nicht bezahlt habe. "Wo mein Geld hingegangen ist", sagt Aida B., "weiß ich nicht."

Vor Gericht stehen Andreas S. und Cüneyt C. Ersterer ist Eigentümer des Uhrmacherhäusls in der Oberen Grasstraße in Obergiesing, und er soll, so wirft es ihm die Staatsanwaltschaft vor, im Winter 2016/17 Bewohner eiskalt entmietet und im Sommer den Auftrag erteilt haben, das denkmalgeschützte Häuschen abzureißen. Andreas S. hatte beim Denkmalschutz eine Sanierungserlaubnis beantragt und erhalten. Cüneyt C. sollte die Arbeiten ausführen. Die Staatsanwaltschaft aber geht davon aus, dass C. den Auftrag hatte, das Häuschen abzureißen.

An den ersten Verhandlungstagen gegen die beiden Männer, die wegen Nötigung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung, beziehungsweise Beihilfe, angeklagt sind, hatte Cüneyt C. ausführlich über seine zweite Baustelle in Neuenstein berichtet. Dass er dort mit einer Partnerin einen Hausabriss mit Neubau geplant habe, aber seine Teilhaberin ihn finanziell nicht mehr unterstützt habe. Im Zeugenstand sieht sich Aida B. eher als Opfer von Cüneyt C. Sie hätten gemeinsam das Grundstück erworben. Sie habe ihm 150 000 Euro bezahlt und dann erfahren, dass er die Arbeiten zum Teil nicht erledigt habe. "Er hat den Architekten, die Techniker und Statiker nicht bezahlt." Sie sagt, die Baustellen an der Oberen Grasstraße und die in Neuenstein hätten nichts miteinander zu tun. "Die Zeiten passen nicht zusammen." Auch die Aussage von C., die Gemeinde in Neuenstein habe Druck gemacht, dass der Bauschutt beseitigt werden müsse und er deshalb einen Bagger geordert habe, stimme nicht. "Davon weiß ich überhaupt nichts."

"Das Wichtigste für Andreas S. war das Geld."

Vielmehr habe ihr C. erzählt, dass er schon einmal den Denkmalschutz umgangen und "getrickst" habe. Da sei es darum gegangen, in einem denkmalgeschützten Gebäude ein Fenster in eine Terrassentür umzuwandeln. Das sei als Versehen dargestellt worden und er habe gerne im Auftrag des Eigentümers die Haftung übernommen. C. und sie seien gemeinsam im Grundbuch als Eigentümer für das Grundstück in Neuenstein eingetragen gewesen. Sie habe 150 000 Euro aus privaten Mitteln eingebracht. Als es an den Neubau ging, habe die Bank ihr einen Kredit verweigert aufgrund der finanziellen Situation von C. Später habe sie eher zufällig mitbekommen, dass C. seinen Anteil weitergegeben habe, um Schulden zu bezahlen.

Eine Architektin der Unteren Denkmalschutzbehörde berichtet vor Gericht von einem Ortstermin am Uhrmacherhäusl, dass Sanierungsarbeiten besprochen worden seien und C. kaum etwas gesagt habe. Nach dem Abriss hätten ihr Anwohner Fotos von den mutmaßlichen Sanierungsarbeiten gezeigt. "Ich war überrascht, weil keine Baumaterialien zu sehen waren und die Baustelle nicht vor Regen gesichert war. Gerade bei alten Holzbalkendecken entstehen da immense Schäden."

Das Gericht verliest die Aussage eines mittlerweile verstorbenen Angestellten von Andreas S. Er sei froh gewesen, dass er in der Fraunhoferstraße, wo auch Mieter rausgeekelt worden seien, und in der Oberen Grasstraße keine Aufträge zu verrichten hatte. Er sei "mit der Art von S." nicht einverstanden gewesen. Er habe ja seine Arbeit nicht verlieren wollen, und Andreas S. stelle den Profit über die Interessen der Mieter, das sei bei ihm üblich gewesen. Und dann folgt ein Satz, der genau so schon einmal von einem Zeugen vor Gericht gefallen ist: "Das Wichtigste für Andreas S. war das Geld."