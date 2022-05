Ein junger Autofahrer startet am Münchner Maximiliansplatz so rasant, dass er anschließend ins Schleudern gerät - und mehrere Autos rammt. Er hatte gerade erst seinen Führerschein zurückerhalten.

Ein 21-Jähriger hat am Sonntagabend am Maximiliansplatz mit seinem Audi A7 Sportback einen Schaden in Höhe von mehr als 100 000 Euro angerichtet. Als die Ampel an der Ecke Oskar-von-Miller-Ring/Brienner Straße auf Grün umsprang, beschleunigte der Münchner sein Auto derart, dass es auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet, einen am linken Straßenrand geparkten Tesla rammte und diesen auf einen Peugeot schob; anschließend kollidierte der 21-Jährige mit einem rechts vorbeifahrenden Audi A8. Bei dem Unfall wurde nur der Verursacher leicht verletzt. Er ist bei der Polizei bereits wegen verbotener Autorennen bekannt und hatte gerade erst seinen Führerschein zurückerhalten. Ein Drogenschnelltest ergab zudem Hinweise auf Kokainkonsum.