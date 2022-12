Von Isabel Bernstein

Ich hoffe, Sie hatten ein wunderbares Weihnachtsfest! Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber mir ist nach so viel Esserei und Herumsitzerei immer sehr nach Bewegung. Und manchmal ist es ja auch eine schöne Abwechslung nach den Familienfeiern, sich mit Freunden draußen auf einen Spaziergang zu treffen - vielleicht ja auch mit Einkehr.

Falls Sie das vorhaben und noch auf der Suche nach Wegen und Cafés sind, die offen haben: Meine Kollegin Ana Maria Michel hat ein paar Vorschläge von Westpark über Isar bis zum Englischen Garten zusammengestellt, wo man nicht nur schön spazieren gehen, sondern sich anschließend auch gut aufwärmen kann. Wenn Sie die Stadt lieber für einen Tag hinter sich lassen und rausfahren wollen, auch hierfür haben wir ein paar Tipps für Sie.

Ich persönlich fahre ja am liebsten, wenn genug Zeit ist, in die Berge, denn dort ist der Winter einfach am schönsten: gute Luft, vergleichsweise wenig Menschen (zumindest, wenn man die richtigen Berge aussucht), und nach einem Tag in der Kälte ist der Körper so auf Hochtouren gekommen, dass einem daheim nicht mehr so schnell kalt wird. Wenn Sie das auch mal ausprobieren wollen, versuchen Sie es doch mal mit diesen Tipps. Was im Winter normalerweise ein besonderes Vergnügen ist: nach dem schweißtreibenden Aufstieg mit dem Schlitten oder Bob ins Tal zu sausen. Dafür braucht es allerdings genügend Schnee - und den gibt es selbst in den Bergen derzeit nicht. Aber bald hoffentlich!

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit zwischen den Jahren möglichst ohne oder zumindest mit wenig Arbeit, viel Zeit mit Familie und Freunden - und bleiben Sie gesund!

DAS WEIHNACHTSWOCHENENDE IN MÜNCHEN

Ein Festessen für Obdachlose im Hofbräuhaus Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat der Männerfürsorgeverein rund 500 wohnungs- und obdachlose Münchnerinnen und Münchner zum Schmaus an Heiligabend eingeladen.

Rentner verliert mehrere hunderttausend Euro an Internet-Betrüger Zwei Täter hatten dem 77-Jährigen am Telefon Zugangsdaten und Informationen über seine Konten entlockt. Anschließend tätigten sie mehr als 100 Überweisungen ins Ausland.

Lust auf Zirkusluft - ganz ohne Corona-Einschränkungen Die Warteschlange für die Weihnachtspremiere, ganz nach Tradition, ist lang: Der Circus Krone startet im ausverkauften Stammhaus in die Winterspielzeit. Ein Blick in die Manege.

Massenschlägerei unter 20 Männern am Hauptbahnhof Die Bundespolizei nimmt 13 von ihnen zunächst fest. Ein Beamter wird bei dem Einsatz leicht verletzt.

20-Jährige bei Autounfall schwer verletzt Der Wagen, in dem sie saß, stieß frontal mit einem anderen zusammen. Außer ihr werden noch vier weitere Personen leicht verletzt.

Verkehrsministerium prüft Führerscheinpflicht für Motorboote Hintergrund ist der tödliche Unfall auf dem Starnberger See diesen Sommer, bei dem ein Motorbootfahrer einen 32-jährigen Schwimmer aus München überfuhr.

