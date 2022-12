Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Das Festmahl hat Tradition: Schon seit vielen Jahren lädt der Katholische Männerfürsorgeverein München Wohnungslose und Bedürftige an Heiligabend ins Hofbräuhaus ein.

Auch der Adventskalender der Süddeutschen Zeitung beteiligt sich an der Aktion für die Menschen in München, die nichts haben und gerade an Weihnachten noch einsamer sind als sonst.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause öffneten sich die Pforten des Traditionshauses am Platzl um 17 Uhr für die rund 500 geladenen Gäste. "Unsere Weihnachtsfeier begann mit Kaffee, Tee und Plätzchen", berichtet eine ehrenamtliche Helferin. Und vielen freundlichen Worten, denn alle hätten sich gefreut, den Heiligabend wieder zusammen zu feiern.

Auch der Münchner Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg ist traditionell bei der Feier im Hofbräuhaus dabei. Nach der Lesung des Weihnachtsevangeliums wandte er sich an die Gäste, die an diesem Heiligen Abend ihre Sorgen für ein paar Stunden vergessen konnten.

Nach den zwei Jahren Pause, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, haben auch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfe viel Dankbarkeit erfahren. Zwar wurde in diesem Jahr weniger Menschen eingeladen an in vorherigen Jahren, dennoch waren die Menschen von Freude erfüllt, berichtet eine Helferin. "Zwar konnten wir 2020 und 2021 nicht in dem bekannten Rahmen mit den Gästen feiern, doch der Verein hat das Projekt nie aufgegeben", betont sie.

Auch Franziskanerbruder Heinrich Hahn und Miljana Amanovic, verkleidet als Engel, warten im Festsaal auf das traditionelle Abendessen.

Serviert wurden Knödel und Braten, die sich die Gäste schmecken ließen. Nach dem Abendessen gab es Punsch und Lebkuchen - und, wie bei jeder Obdachlosenweihnacht, ein Geschenk für jeden Gast: Einen Rucksack mit einer Thermosflasche, eine Powerbank und verschiedenen Kleinigkeiten, die auf viel Freude stießen.

Für weihnachtliche und weltliche Musik sorgte die Band 'The Hollyrock', denn auch das Singen und das Tanzen gehören bei der Feier dazu. Und während drinnen die Gäste die weihnachtlichen Köstlichkeiten und die Geselligkeit genießen, kümmern sich draußen normalerweise mehrere Helfer um die Vierbeiner der Obdachlosen. Doch in diesem Jahr hatten sie nicht allzu viel zu tun - denn nur einer brachte seinen Hund mit.