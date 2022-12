Eine 20-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Berg am Laim schwer verletzt worden. Außerdem wurden noch vier weitere Personen leicht verletzt. Das Auto, in dem die junge Frau saß, war am Sonntagabend gegen 20 Uhr an der Kreuzung von Bad-Schachener-Straße und Innsbrucker Ring mit einem anderen Auto frontal zusammengestoßen. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, habe die Frau bereits auf der Straße gelegen, so die Feuerwehr.

Die 20-Jährige wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. An beiden Autos entstand vermutlich ein Totalschaden.