Rentner verliert mehrere hunderttausend Euro an Internet-Betrüger

Nachdem der Rentner seine Kontodaten am Telefon preisgegeben hatte, überwiesen die Betrüger Hunderttausende Euro ins Ausland.

Zwei Täter hatten dem 77-Jährigen am Telefon Zugangsdaten und Informationen über seine Konten entlockt. Anschließend tätigten sie mehr als 100 Überweisungen ins Ausland.

Ein 77-Jähriger ist Opfer von Internet-Betrügern geworden und hat dabei mehrere hunderttausend Euro verloren. Der Rentner aus Neuried erhielt laut Münchner Polizei erstmals am 19. November einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser warnte den Mann davor, dass seine Konten gehackt worden seien. In dem Telefonat gab der 77-Jährige an, noch weitere Konten bei einer anderen Filiale zu besitzen.

Kurz nach diesem Anruf meldete sich ein zweiter Täter, der sich als Mitarbeiter einer Online-Bank ausgab. Diesem gab der Rentner seine Kontozugangsdaten preis.

In den darauffolgenden Tagen wurden mehr als hundert Überweisungen auf ausländische Konten und eine Kryptowährungsplattform freigegeben. Die Täter hatten laut Polizei auch Zugriff auf das Aktiendepot des Mannes und verkauften dessen Wertpapiere in Höhe von mehreren tausend Euro.

Dass er Opfer von Internet-Betrügern geworden war, fiel dem 77-Jährigen erst auf, als ihn seine Bank anrief und über die vielen ungewöhnlichen Überweisungen informierte. Das Kommissariat 122 für Cyberkriminalität des Polizeipräsidiums München ermittelt.