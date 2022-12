Hauptbahnhof München:Massenschlägerei unter 20 Männern

Warum es zu der Schlägerei am Hauptbahnhof kam, ist unklar.

Mit einer Massenschlägerei unter rund 20 Männern hatte es die Bundespolizei am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages zu tun. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, einem Schnellrestaurant im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs, flüchteten mehrere der Männer, 13 allerdings konnten gestellt und zur Wache gebracht werden.

Der Grund für die Schlägerei ist noch unklar. Die Männer wurden inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Beamter war bei dem Einsatz gestürzt und hat sich am Ellbogen, an der Hand und am Gesäß verletzt. Er setzte seinen Dienst jedoch fort und ging erst später zum Arzt.