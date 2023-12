Warum es Mieter in München so schwer haben, wie Ehrenamtliche ein Weihnachten für alle ermöglichten und mehr.

Von Max Fluder

DER TAG IN MÜNCHEN

Das Münchner Miet-Desaster Die Mieten steigen, so steil und dramatisch wie noch nie. Und die Preisspirale dreht sich immer weiter. Wer umzieht, zahlt drauf. Vor diesen acht Problemen stehen Münchnerinnen und Münchner, die umziehen müssen. (SZ Plus)

"Heute ist ein Tag, an dem wir sagen: Wir leben!" 600 wohnungslose und bedürftige Münchnerinnen und Münchner haben zusammen mit gut 100 Ehrenamtlichen am Heiligabend das traditionelle Weihnachtsfest im Hofbräuhaus gefeiert.

Was die Fusion von Gewofag und GWG für Mieter und Mitarbeiter bedeutet Am ersten Januar werden Gewofag und GWG zur "Münchner Wohnen" vereint. Was heißt das für die Bewohner der knapp 70 000 Wohnungen und die Beschäftigten des neuen Großunternehmens?

Mehr als acht Jahre Haft für Messerangriff auf Polizisten Ein Arbeiter fühlt sich gestört, weil irrtümlicherweise nachts permanent Freier an seine Hoteltüre klopfen. Als er eines Abends von einem Beamten kontrolliert wird, zieht er ein Messer.

WEITERE WICHTIGE NACHRICHTEN DES WEIHNACHTSWOCHENENDES

St.-Josefs-Verein: Altenheim-Betreiber stellt Antrag auf Insolvenz

Giesing: Sturm lässt Baugerüst einstürzen

Ludwigsvorstadt: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Tram schwer verletzt

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg