Ein Baugerüst ist in der Grünwalder Straße eingestürzt. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt, der Sachschaden liegt bei rund 200 000 Euro. Polizei und Feuerwehr berichten, dass der Sturm am Samstagmittag gegenüber dem Grünwalder Stadion das Gerüst eines mehrstöckigen Hauses umwarf, drei Autos wurden beschädigt. In einem saß ein Mann, der offenbar großes Glück hatte und nur leicht verletzt wurde. Sein Sohn sei unter dem Gerüst gestanden, er blieb unverletzt. Die Feuerwehr war drei Stunden lang beschäftigt, die verbogenen und unter Spannung stehenden Stahlstreben zu demontieren. Zum Einsatz kamen zwei Drehleitern, ein Kran sowie Spezialgerät der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching. Die Stadtwerke reparierten die Tram-Oberleitung, die an einer Stelle abgerissen war.