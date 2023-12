Das Cotidiano hat sich längst zu einem Klassiker unter den Münchner Nachbarschaftscafés entwickelt - weil hier sowohl der Veganer als auch der Fleischliebhaber den ganzen Tag fündig wird. Zum Start ins neue Jahr kann man sich zum Beispiel amerikanische Pancakes, belgische Waffeln oder leckeres Bio-Rührei in unterschiedlichen Variationen gönnen. Die Kette ist mittlerweile an fünf Orten in der Stadt zu finden, vier davon haben am Neujahrstag geöffnet, wenn auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten, ein Blick auf die Webseite des Cotidiano lohnt sich also. An Feiertagen sind in den Lokalen keine Reservierungen möglich. Also: Wer zuerst kommt, schlemmt zuerst.

Filiale Gärtnerplatz: Gärtnerplatz 6, 80469 München, Tel. 089/ 24205282; Filiale Schwabing: Hohenzollernstr. 11, 80801 München, Tel. 089/33035707; Filiale Promenadeplatz: Maxburgstr. 4, 80333 München, Tel. 089/215436380; Filiale in Pasing: Bodenseestr. 1, 81241 München, Tel. 089/8982089440

Rosi Kaffeehaus

In einem hübschen Altbau in bester Lage - das Deutsche Museum, das Müllersche Volksbad und das Kino Museum Lichtspiele sind nur einen Steinwurf entfernt - befindet sich das Rosi Kaffeehaus. Die Einrichtung im Industrie-Charme fügt sich gut in den großen Raum mit den hohen Decken. Charakteristisch sind vor allem die vielen Glühbirnen, die Passanten auf dem Weg von der Isar zum Gasteig entgegenleuchten. Die gehen am Neujahrstag ausnahmsweise eine Stunde später an: Statt um neun Uhr öffnet das Rosi am ersten Januar um zehn Uhr. Es stehen zum Beispiel Bircher Müsli mit Obstsalat und einem frisch gepressten Saft zur Auswahl oder auch ein Paar Weißwürste mit Brezn, süßem Senf, Schinken und Obazda. Für Kinder gibt es Pfannkuchen mit Schokosoße und Beeren und dazu ein kleines Glas Milch.

Rosenheimer Str. 2, 81669 München, Tel. 089/44999739

Café am Beethovenplatz

Das Café am Beethovenplatz, den meisten als Mariandl bekannt, ist angeblich das älteste Konzertcafé Münchens. So liest sich auch die Frühstückskarte: Die Gerichte sind nach berühmten Komponisten benannt, entsprechend ihrer Nationalität wird ein mehr oder weniger landestypisches Frühstück aufbereitet. Wer es gerne italienisch-elegant mag, bestellt "Vivaldi" und bekommt Parmaschinken, Mailänder Salami, Oliven, italienischen Käse und Bruschette. Stilvoll-gehoben kommt auch "Tschaikowsky" daher, mit Lachs, Sahnemeerrettich, Preiselbeersahne und Thunfischcreme. Wer es deftiger mag, dem sei der US-amerikanische Komponist Gershwin mit Spiegeleiern, Bacon, Muffin, Toast, Frischkäse und Cornflakes ans Herz gelegt. Am Neujahrstag können Gäste ab neun Uhr im Mariandl frühstücken.

Goethestr. 51, 80336 München, Tel. 089/5529100

Mangostin

Wer an Silvester mehr getrunken und getanzt als gegessen hat, kann sich am nächsten Morgen im edlen Restaurant Mangostin in Thalkirchen erholen, beim "Hangover Brunch". Das Buffet besteht vor allem aus Köstlichkeiten aus Fernost: Es gibt Nigiri-Sushi und Maki-Rollen, frische Austern, japanische Vorspeisen, Salate, exotische Früchte, Schoko-Kreationen, Thai-Ente, Kalbsbrust ... Der üppige Neujahrsbrunch findet von elf bis 15 Uhr satt und hat seinen Preis: 88 Euro pro Person inklusive Saft-Bar und Heißgetränken. Kinder unter zwölf Jahren zahlen 35 Euro.

Maria-Einsiedel-Str. 2, 81379 München, Tel. 089/7232031

Café Wiener Platz

Das Café Wiener Platz in Haidhausen kommt herrlich unaufgeregt daher. Schwarze Tische, weiße Wände, wenig Chichi. Der perfekte Ort für eine entspannte Zeitungslektüre mit Kaffee und Croissant. Das Frühstück variiert von "Express" bis "Gourmet". Ersteres besteht aus einem Croissant mit Konfitüre und Butter, Letzteres umfasst Räucherlachs, Pastrami, einen Krabbencocktail, eine halbe Grapefruit, frischen Fruchtsalat, Butter und frisch geröstetes Toastbrot. Auch Rührei mit frischen Kräutern gibt es oder Pancakes mit Puderzucker und Ahornsirup. Am Neujahrstag gibt es Frühstück bereits ab acht Uhr, doch auch Langschläfer können bis in die späten Abendstunden in das Café kommen.

Innere Wiener Str. 48, 81667 München, Tel. 089/4489494

Seehaus im Englischen Garten

Das Frühstück im Seehaus lässt sich gut mit einem ausgiebigen Spaziergang verbinden, liegt das Restaurant doch inmitten des Englischen Gartens. Zu Neujahr gibt es von zehn bis 14 Uhr das "Big Breakfast" als Variante gegen den Neujahrs-Kater. Es beinhaltet wie üblich unter anderem fruchtige Aufstriche, frischgebackene Semmeln, ausgewählte Käsesorten, Eierspeisen sowie frisches Obst und Joghurt. Mit Weißwürsten sowie den klassischerweise nach kurzen Nächten angebotenen sauren Matjesheringen, Austern und weiterem Seafood setzt das Seehaus am 1. Januar noch ein kulinarisches Extra obendrauf. Der Brunch kostet 49 Euro pro Person , Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen die Hälfte.

Kleinhesselohe 3, 80802 München, Tel. 089/3816130