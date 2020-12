Von Hendrik Munsberg

Corona nimmt keine Rücksicht auf Traditionen, auch nicht auf die schönsten. Bis zuletzt mussten wir bangen: Kann das Benefizkonzert von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zugunsten des Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung auch in diesem Jahr erklingen? Oder würde der neue Corona-Lockdown in Bayern das doch noch verhindern?

Mittwochfrüh erreichte uns die erlösende Nachricht: Maestro Herbert Blomstedt, ein musikalisches Monument, darf an diesem Freitagabend um 20.30 Uhr im Herkulessaal den Taktstock heben. Ohne Publikum im Saal, aber per Livestream übertragen, wird er dirigieren - zwei Psalmen von Edvard Grieg, mit Soli von Christian Immler und Tilman Lichdi. Sodann ist die wunderbare Sopranistin Julia Lezhneva mit Mozarts "Exsultate, jubilate" zu hören, bevor das BRSO Schuberts "Große C-Dur-Symphonie" erklingen lässt.

Die SZ übernimmt ab 20.30 Uhr auf Ihrer Homepage unter sz.de/benefizkonzert den Livestream von BR Klassik, der unter www.br-klassik.de/concert abrufbar ist.

Welche Strahlkraft diese Benefizkonzerte seit Jahren für die Arbeit des SZ-Adventskalenders entfalten, beschreibt meine Kollegin Karin Kampwerth. Die musikalische Darbietung der Spitzenklasse ist auch deshalb jedes Mal "ein ganz besonderer Abend", weil mit den Spenden vielen Bedürftigen in München und Umgebung geholfen wird. Und in diesem Corona-Jahr ist die Not in der Stadt keineswegs geringer.

In Zeiten der Pandemie hilft der Adventskalender auch freiberuflichen Musikern. Warum? Die Geigerin Tanja Conrad erzählt, wie sich ihr noch im März intaktes Leben in der Musikstadt München radikal wandelte. Wie Zehntausende andere freiberufliche Musiker in Deutschland verlor sie durch die Pandemie ihre Existenzgrundlage, weil ungezählte Konzerte gestrichen wurden. Zuletzt trat Conrad mit ihrer Geige in Pflegeheimen auf, wo sie die oft einsamen Bewohner mit klassischer Musik erfreute, selbstverständlich unter strikter Wahrung der Hygieneregeln - und im Namen einer Stiftung, die der Adventskalender unterstützt.

