Eine schöne Tradition lebt fort, trotz Corona: Das Benefizkonzert des BR-Symphonieorchesters zugunsten des Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung wird es auch in diesem Jahr geben.

Das Konzert beginnt am 18. Dezember um 20.30 Uhr im Herkulessaal. Wegen der Corona-Pandemie ist aber leider kein Publikum zugelassen. Deshalb wird das Konzert per Livestream und in BR Klassik live übertragen. In BR Klassik gibt es vor dem Konzert ab 20.05 ein Gespräch von Matthias Keller mit Herbert Blomstedt, dem Dirigenten des Abends.

Wer musiziert und was steht auf dem Programm?

Blomstedt dirigiert Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Solistin ist die Sopranistin Julia Lezhneva. Auf dem Programm stehen drei Werke. Zuerst erklingt von Edvard Grieg aus den "Fire Salmer": "Vier Psalmen für Solo und Chor a cappella", op. 74/1 und 74/4. Die Soli werden gesungen von Christian Immler und Tilman Lichdi. Es folgt Wolfgang Amadeus Mozarts "Exsultate, jubilate", Motette für Sopran, Orchester und Orgel, Köchelverzeichnis 165, mit Julia Lezhneva als Solistin. Drittes Stück ist Franz Schuberts Symphonie Nr. 8 C-Dur, Deutsch-Verzeichnis 944, "Große C-Dur-Symphonie".

Wie findet man den Livestream?

Die Süddeutsche Zeitung übernimmt auf ihrer Homepage unter sz.de/benefizkonzert den Livestream von BR Klassik, der unter www.br-klassik.de/concert abrufbar ist, oder unter www.brso.de.

So können Sie spenden Wer helfen will, wird um ein Geldgeschenk gebeten, Sachspenden können leider nicht entgegengenommen werden. Bareinzahlungen sind von Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 16 Uhr sowie nur an den vier Adventsamstagen von 10 bis 16 Uhr im SZ-Servicezentrum, Fürstenfelder Straße 7, möglich. Sicher online spenden können Leser im Internet unter www.sz-adventskalender.de. Überweisungen sind auf folgendes Konto möglich: "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V." Stadtsparkasse München IBAN: DE86 7015 0000 0000 6007 00 BIC: SSKMDEMMXXX Spenden sind steuerlich abzugsfähig; bis zu einem Betrag in Höhe von 200 Euro reicht der vereinfachte Nachweis. Bei Spenden in Höhe von mehr als 200 Euro senden wir Ihnen die Spendenbestätigung zu, sofern auf der Überweisung der Absender vollständig angegeben ist. Jede Spende wird ohne Abzug dem guten Zweck zugeführt. Alle Sach- und Verwaltungskosten trägt der Süddeutsche Verlag. www.facebook.com/szadventskalender

Was ist dieses Mal neu?

Die Spendengelder werden dieses Mal auch verwendet, um freischaffenden Musikern in Not zu helfen.

Wie hilft die SZ bei Fragen zu Spenden?

Fragen bitte an adventskalender@sueddeutsche.de oder unter 089-2183-556 und -586, Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr.

Was, wenn man schon eine Karte gekauft hat?

Ursprünglich war für das Konzert ein Kontingent von 200 Tickets vorgesehen. Wer ein Ticket erworben hat, sollte vom BR inzwischen ein Anschreiben bekommen haben. Es gibt drei Möglichkeiten: Man kann sich den Kartenpreis erstatten lassen. Alternative ist, einen Gutschein im Wert des Kartenpreises zu bekommen, der drei Jahre für das gesamte BR-Veranstaltungsangebot gilt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Kartenwert zugunsten des SZ-Adventskalenders zu spenden, dafür wird zu Beginn kommenden Jahres eine Spendenbescheinigung erstellt. Bei Fragen zur Kartenrückgabe ist das Kartenbüro des BR erreichbar unter: 0800-5900 594.

Wie findet man das Programmheft zum Abend?

Auch das Programmheft ist diesmal nur digital verfügbar. Es steht von Montag, 14. Dezember an auf der Webseite des Orchesters: www.brso.de