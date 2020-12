Prozess in München

Von Andreas Salch

Ein Klaps auf die Kruppe - und schon war es passiert. Als Kruppe wird, unfachmännisch ausgedrückt, das Hinterteil von Säugetieren bezeichnet. In einem Fall, mit dem sich die Richter der 20. Zivilkammer am Landgericht München I auseinandersetzen mussten, ging es um eine Araber-Schimmelstute, die nach einem Schlag auf die Kruppe heftig austrat. Der Tritt hatte schwerwiegende Folgen. Er traf eine Gräfin an ihrem rechten Knie. Kreuzband und Innenband rissen.

Der Unfall passierte, als sie das Pferd auf dem Gelände des Klosters Warnberg im Süden von München im April 2018 striegelte. Ihr Ehemann verklagte daraufhin die Besitzerin der Araber-Schimmelstute auf Schadenersatz und Schmerzensgeld in Höhe von rund 20 000 Euro. Doch die Pferdehalterin winkte ab. Als die Gräfin das Pferd striegelte, hatte sie bemerkt, dass eine Bremse auf der Kruppe der Stute saß. Um zu verhindern dass diese zusticht, schlug sie nach ihr. Das hätte sie nicht tun sollen, argumentierte die Halterin des Pferdes. Denn durch den Klaps habe sich ihre Stute erschreckt und ausgetreten.

Die Pferdehalterin hatte mit der Gräfin einen sogenannten Reitbeteiligungsvertrag für ihre Araber-Schimmelstute abgeschlossen. Das bedeutet eigentlich, dass sie für Schäden, die ihr Pferd verursacht, nicht haftet. In ihrem Urteil weisen die Richter der 20. Zivilkammer jedoch darauf hin, dass eine Reitbeteiligung "per se nicht zu einem Haftungsausschluss für den Halter" führt. In der Verhandlung vor dem Landgericht München I behauptet die beklagte Halterin, die Gräfin habe mit dem Vertrag die Aufsicht über das Pferd übernommen. Deshalb trage sie auch zumindest einen Teil der Verantwortung.

Das sahen die Richter anders. Im konkreten Fall nämlich "hätten beide Parteien explizit vereinbart", dass die Klägerin "als Reitbeteiligung in die Haftpflichtversicherung der Halterin mitaufgenommen werden sollte". Gegen einen "Haftungsausschluss" der Pferdebesitzerin spreche zudem die im Vertrag vereinbarte Verpflichtung der Gräfin, "eine Unfallversicherung für das Risiko ,Reiten' abzuschließen", so das Gericht.

Abgesehen von den vertraglichen Regelungen hatten die Richter außerdem noch einen Sachverständigen geladen. Dieser nahm zu den Folgen des Klapses auf die Kruppe der Stute Stellung. Dieser, so lautet das Fazit in dessen Gutachten, sei nicht mit dem "konkreten Tritt" des Pferdes in Einklang zu bringen. Denn die Stute habe "mit der linken Hintergliedmaße schräg nach vorne getreten". Dies sei "keine zu erwartende Reaktion des Tieres auf einen etwaigen Schlag auf die Kruppe". Dieser Darstellung folgte auch das Gericht. Eine Mitverschulden der Reiterin liege somit nicht vor, stellten die Richter fest. Das Urteil der 20. Zivilkammer (20 O 2974/19) ist noch nicht rechtskräftig.