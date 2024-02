Ein neuer Anschluss für Autozüge in Sendling, spektakuläre Pläne für den früheren Kaufhof am Stachus, Mäusekot in einem Restaurant im Lehel und mehr.

Von Lisa Miethke

Münchens neuer Anschluss an die Autozüge Am ehemaligen Südbahnhof an der Thalkirchner Straße sollen im kommenden Jahr Autos auf und von Zügen rollen. Ob es viele oder wenige sein werden, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Bald soll man dem alten Kaufhof aufs Dach steigen können Seit mehr als einem Jahr steht das Warenhaus leer. Nun könnten dort Büros und ein Hotel einziehen und eine öffentliche Terrasse entstehen. Mit der Ausstellung "Meisterwerke" geht nun auch die Zwischennutzung los. (SZ Plus)

Sport-Scheck-Filiale in der Fußgängerzone: Der nächste große Leerstand droht (SZ Plus)

Mäusekot neben dem Pizzaofen Offene Mülleimer, allerlei Verunreinigungen in der Küche - das entdeckten Lebensmittelkontrolleure in einem Lokal im Lehel. Zwei der drei Geschäftsführer stehen nun vor Gericht. Doch möglicherweise die falschen? (SZ Plus)

"Wir treten in einen Prozess der Überarbeitung ein" Die Auseinandersetzung mit rechter Gewalt bildet 2024 einen Schwerpunkt des NS-Dokuzentrums. Auch die Dauerausstellung des Hauses muss wegen des schnell fortschreitenden Rechtsrucks aktualisiert werden.

Das müssen Sie zu den Auftritten von Adele wissen Wie komme ich an Karten? Wie laufen die Konzerte ab? Und warum ausgerechnet München? Alle Informationen zu den zehn Gigs der Sängerin.

Reiter wirft Mobilitätsreferent mangelnden Einsatz vor: Anwohner fordern offenbar immer vehementer, die neuen Radwege an der Lindwurmstraße endlich zu bauen. Doch Händler und Handwerker haben Bedenken. Auf die wird nach Meinung des Oberbürgermeisters nur schleppend reagiert. (SZ Plus)

Urteil rechtskräftig: Wolfsmasken-Prozess: Zwölf Jahre und Sicherungsverwahrung für Angeklagten

Vegetarische Feinkost: Feuer, Wasser, Luft und Liebe: Das neue Konzept von Michael Käfers Green Beetle (SZ Plus)

Flughafen München: Warnstreik bei Lufthansa - Hunderte Flüge fallen aus

Christopher Street Day: Organisatoren wenden sich gegen Rechtsruck

