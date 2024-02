Es ist noch keine neun Jahre her, dass das NS-Dokumentationszentrum an der Brienner Straße eröffnet wurde, am 30. April 2015 war das, dem 70. Jahrestag der Befreiung Münchens von der Diktatur der Nationalsozialisten. Aber nach so vergleichsweise kurzer Zeit ist die Einrichtung schon nicht mehr auf dem neuesten Stand, wie die Direktorin Mirjam Zadoff einräumte, als sie am Mittwochvormittag das Programm ihres Hauses für 2024 vorstellte. "Wir treten in einen Prozess der Überarbeitung ein", kündigte sie an.

Der inhaltliche Schwerpunkt des Jahres wird die Auseinandersetzung mit rechter Gewalt und politisch motiviertem Terror sein sowie die Beschäftigung mit Antisemitismus und Rassismus. Höhepunkt ist dabei die Ausstellung "Rechtsterrorismus, Verschwörung und Selbstermächtigung - 1945 bis heute", die vom 18. April an bis zum 28. Juli zu sehen sein wird. Spätestens bei den Vorarbeiten dazu ist Zadoff und ihrem Team wohl aufgefallen, dass die Dauerausstellung des Hauses nicht bis ins Heute reicht, bis in die Gegenwart.

Auf den Schautafeln enden Geschichte und Geschichten praktisch mit der Eröffnung des Dokumentationszentrums; was danach geschah, werde nicht mehr thematisiert, sagte Anke Hoffsten, die stellvertretende Direktorin. So sei auf den Tafeln beispielsweise noch zu lesen, dass seit 1970 keine rechtsextreme Partei mehr im bayerischen Landtag vertreten gewesen sei. Vom Aufstieg der AfD, deren Einzug ins Maximilianeum 2018 und zunehmender Radikalisierung erfahren die Besucher also nichts. "Das ignoriert die Realität", fand Hoffsten, die von vielen weiteren "Leerstellen" sprach.

Zu denen gehören die rechtsextremen Anschläge am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) im Sommer 2016, in Halle 2019 und Hanau 2020 ebenso wie der Aufstieg von Autokraten wie dem US-Präsidenten Donald Trump oder dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán. "Wir fügen neue Elemente in die Ausstellung ein", beschrieb Direktorin Zadoff eine der Aufgaben dieses Jahres.

Das erstaunliche Tempo des Rechtsrucks auf nationaler und internationaler Ebene hat die Leitung des NS-Dokumentationszentrums zu der Erkenntnis gebracht, dass es schneller reagieren müsse auf aktuelle Entwicklungen. Präsentationen wie die Hauptausstellung im Frühjahr bräuchten eine sehr lange Vorbereitungszeit. "Wir fokussieren uns im Moment auf kleinere Projekte", erklärte Hoffsten, auf Film- und Fotoprojekte zum Beispiel, die im Herbst vorgestellt werden sollen, derzeit aber noch in Arbeit sind. Weitere Formate für das zweite Halbjahr seien ebenfalls noch im Stadium der Planung. Außerdem werden etablierte Formate wie Comicworkshops, Schreibwerkstätten oder Theaterprojekte fortgesetzt.

Zu den Prozessen der Überarbeitung zählen auch Umgestaltungsmaßnahmen. Mit dem Konzept der "Open Doors", der offenen Türen, will das Zentrum neue Räume des Zusammenkommens und Austausches schaffen, im Inneren zum Beispiel durch ein Café, im Äußeren durch die Installation einer "Sitzstruktur" auf dem Platz vor dem Gebäude, der nach dem Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer benannt ist. Von Mai an sollen die Sitzgelegenheiten eingerichtet werden, zum Verweilen einladen, aber auch Raum für Veranstaltungsformate bieten.

Als offenes Haus solle das Dokumentationszentrum generell stärker in die Stadtgesellschaft ausstrahlen und einwirken, schwebt Zadoff vor. Die Historikerin möchte auf diese Weise auch für Rückhalt und Verankerung in der Bevölkerung sorgen. "Ich glaube, dass die Angriffsflächen eines Hauses wie diesem in Zukunft größer werden", sagt sie.

Neu ist auch ein Online-Nachschlagewerk zur NS-Zeit in München

Angesichts der zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft, die sich seit dem Gaza-Krieg noch einmal zugespitzt habe und die auch ihre Einrichtung zu spüren bekomme, seien politische Bildungsangebote umso wichtiger, finden Zadoff und Hoffsten. In diesem Jahr gibt es deshalb auch drei Publikationen, für deren Konzeption Denis Heuring verantwortlich zeichnet. Im Frühjahr erscheint zunächst das Werk "Fragile Demokratien - was freie Gesellschaften bedroht und was sie zusammenhält". Die Lektüre soll helfen, bereits feine Fissuren in demokratischen Gesellschaften zu erkennen, also kleinste Bruchstellen, die zu Zerfall und Zerstörung führen können. "Das ist ja kein abruptes Ereignis, sondern ein schleichender Prozess", erklärt Heuring.

Den Opfern des OEZ-Anschlags 2016 ist dann das Projekt #TellTheirStories gewidmet. Darin sollen ihre Geschichten erzählt werden, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Außerdem wird eine Graphic Novel erscheinen, in der die Lebensgeschichte des zunächst vom NS-Regime und später dann auch von Bundesbehörden verfolgten Münchners Ernst Grube nachgezeichnet wird.

Zu den Neuerscheinungen des Dokumentationszentrums zählt auch das "NS Doku Lexikon", ein Online-Nachschlagewerk, das seit Montag auf der Website www.nsdoku.de/lexikon verfügbar ist. 900 Artikel zu Themen der nationalsozialistischen Vergangenheit Münchens sind dort abrufbar. Das Lexikon soll stetig erweitert werden. "Das Interesse an unserer Arbeit ist groß", hat Mirjam Zadoff festgestellt. Es ist den aktuellen Entwicklungen geschuldet.