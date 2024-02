Der Münchner Christopher Street Day (CSD) will sich im Sommer unter dem Motto "Vereint in Vielfalt - gemeinsam gegen Rechts" gegen den Rechtsruck in Deutschland und der Welt stellen. "Unsere Demokratie ist in Gefahr", teilte der Münchner CSD am Mittwoch als Begründung mit. "Rechte Kräfte, allen voran die AfD, sprechen uns Bürger*innen Würde, Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben ab."