Bei der Lufthansa hat in der Nacht der angekündigte Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Zusammen mit Frankfurt am Main wird der Flughafen in München am härtesten von dem für 27 Stunden geplanten Ausstand getroffen. Am Airport im Erdinger Moos fallen 80 bis 90 Prozent der 400 geplanten Lufthansa-Flüge aus.

An den übrigen Flughäfen in Deutschland wurden in der Regel die Verbindungen von und nach Frankfurt und München gestrichen. Bereits am Dienstagabend fielen erste Flüge aus. Mehr als 100 000 Passagiere mussten nach Angaben des Unternehmens umplanen.

Was bedeutet das für die Passagiere?

Auf keinen Fall sollten Passagiere abgesagter Flüge zum Flughafen kommen, warnte Lufthansa. Dort könnten sie keine Hilfe erwarten. "Aufgrund des Streiks sind die Umbuchungsschalter leider nicht besetzt", stand auf der Webseite der Fluggesellschaft.

Kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten stünden über lufthansa.com, die Kunden-App und über das Service-Center zur Verfügung. Wer einen innerdeutschen Flug gebucht hat, kann das Ticket auf der Website in einen Bahnvoucher wandeln, teilt Lufthansa mit.

Detailansicht öffnen Am Flughafen München ist es am Mittwochfrüh sehr still. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Detailansicht öffnen Auch die Check-in-Schalter der Lufthansa sind verwaist. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Detailansicht öffnen Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Nicht oder kaum betroffen sind hingegen die Passagiere der Lufthansa-Töchter und externe Airlines. So plant beispielsweise die Direktflugtochter Eurowings ihr komplettes Programm abzufliegen. An den Drehkreuzen München und Frankfurt sollen die Rumpfmannschaften die Flüge der ausländischen Lufthansa-Schwestern Swiss, Austrian und Brussels Airlines bevorzugt abfertigen, um deren Netzwerke funktionsfähig zu halten. Auf diese Flüge werden dann auch Lufthansa-Kunden umgebucht.

Die Lufthansa rechnet für den Donnerstag noch mit einem ruckeligen Betriebsanlauf mit einigen Ausfällen und Verspätungen. Bis zum Freitag soll sich der Betrieb wieder vollständig normalisiert haben. Das Unternehmen kritisierte das Vorgehen der Gewerkschaft indes: "Noch vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen ist der Streik auch in Länge und Ausmaß völlig unverständlich."

Was fordert Verdi?

Im laufenden Tarifkonflikt fordert Verdi 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll es eine konzernweit einheitliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro geben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. Februar in Frankfurt am Main geplant. Lufthansa verweist auf zurückliegende Lohnsteigerungen und hat für einen Zeitraum von drei Jahren 13 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsausgleichsprämie angeboten.