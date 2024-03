So schmeckt das Alkoholfreie von Augustiner, die MVG will die Tram-Nordtangente retten, die Syphilis-Zahlen in der Stadt steigen und mehr.

Von Anne Eberhard

So schmeckt das alkoholfreie Augustiner-Bier Der Kult um die Münchner Brauerei lebt davon, dass vieles noch so ist wie im Gründungsjahr 1328. Doch nun hat auch Augustiner ein alkoholfreies Bier vorgestellt. Eine Kopie des Hellen soll es nicht sein (SZ Plus).

Immer mehr Syphilis-Infektionen in München Die Stadt liegt im bundesweiten Vergleich mit an der Spitze, fast ausschließlich Männer stecken sich an. Als Grund für den Anstieg nennt ein Infektiologe Sorglosigkeit.

Der Führerschein ist bei jungen Münchnern beliebt wie nie Die Zahl der Autoneulinge erreicht einen Höchststand - obwohl die Fahrschulen immer teurer werden und immer mehr Schüler durch die Prüfungen fallen. Wie hoch die Preise derzeit sind und warum so wenige auf den "Lappen" verzichten wollen (SZ Plus).

Sanierung des Gasteig Die Münchner Raumentwicklungsgesellschaft, eine Tochter der Stadt, soll mit einem privaten Unternehmen das Kulturzentrum am Isarhochufer modernisieren - einige Fragen müssen aber noch geklärt werden.

MVG will Tram-Nordtangente retten: Wider die "Fahrgastschikane"

Kreativquartier am Leonrodplatz: Fertigstellung der Tonnenhalle verzögert sich massiv

Tödlicher Unfall im Münchner Norden: Mann überrollt - Busfahrer fährt zunächst weiter

Vorfall in Harlaching: Sanitäterin will 40-Jährigem helfen - der beleidigt und begrapscht sie

