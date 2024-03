Ein 40 Jahre alter Mann hat am Montagmittag in Harlaching eine Notfallsanitäterin, die ihm zu Hilfe geeilt war, sexuell bedrängt und übel beschimpft. Die Lebensretter waren alarmiert worden, weil ein Mann an der Trambahnhaltestelle in der Geiselgasteigstraße massive Kreislaufprobleme zu haben schien.