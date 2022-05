Von Tom Soyer

Wer ins Gasthaus zum Essen geht, zahlt immer eine Menge mehr, als wenn er sich das Essen - so er's könnte - daheim selbst zubereitet. Das wissen wir alle, und doch ist so ein Besuch hin und wieder eine herrliche kleine Flucht aus dem Alltag. Der Genuss von Freiheit mit dem Gaumen. Weil einem da immer auch ein Gesamtkunstwerk geboten wird. Nehmen wir, nur mal als Beispiel, die Münchner Gaststätte Großmarkthalle beim Wallner, wo die Weißwürscht natürlich auch nur Weißwürscht sind, aber ein atmosphärisch verdichtetes Stück München mitgeliefert wird, das Reiseführer fälschlich etwa im Hofbräuhaus verorten, obwohl der Münchner an sich viel lieber zum Wallner geht. Das hat neben den ausgezeichneten Weißwürsten einen einfachen Grund: Das rustikal-erfahrene Team der Kellnerinnen ist mindestens so "original" wie das Gasthaus an der Großmarkthalle, kann sich rhetorisch auf den Gmiashandler ebenso einstellen wie auf den zufällig hereingeschneiten Auswärtigen, hat immer einen guten Spruch beim Servieren. Ein Gesamtkunstwerk also, das man sich daheim nicht selbst im Topf warmmachen kann. In diese heile Welt dringen seit geraumer Zeit aber Alarmrufe: Personalnotstand! Gastronomie-Funktionärinnen und -Funktionäre stimmen ein in den Chor all derer, die schon seit Jahren einen Fachkräftemangel beklagen, und verweisen auf die Folgen der Corona-Schließungen, die alles noch viel schlimmer gemacht haben. Fachpersonal ist aus der Branche abgewandert, neues kaum zu finden. Zu welchen skurrilen Auswirkungen der Personalmangel inzwischen in München führt, hat mein Kollege Franz Kotteder hier für Sie zusammengefasst.

Dass man trotzdem nicht resignieren muss, zeigt jetzt ein ziemlich innovationsbereiter Wirt im Dachauer Stadtteil Pellheim. Der ist vom Personalnotstand konsequent zur Personalnotwehr übergegangen - und hat sich einen Servierroboter als Unterstützung angeschafft. Oder: eine Roboterin, denn er nennt sie vorläufig "Zenzi". Sieht ein bisschen aus wie die Kreuzung aus einer Haushaltstrittleiter und dem Servier-Rollwägelchen "Dinette", welches unsere Eltern in den Sechziger Jahren als kleinen Haushaltsluxus erwarben, aber natürlich angereichert um digitales Display und App-gesteuerte Navigation im Gastraum.

Wirt Ewald Zechner, der neben dem "Ligsalz" auch noch Festwirt beim weithin bekannten Dachauer Volksfest ist, ist ziemlich zufrieden mit Zenzi, obwohl sie die Bedienung nicht ganz ersetzt, sondern stets nur entlastend ergänzt. Die Reaktionen schildert er bislang so, dass Zenzi wohl bei der Kundschaft noch nicht wirklich als großer Beitrag zum Gasthaus-Gesamtkunstwerk bewertet wird. Aber was will man erwarten? Er hat sich für das billigere Modell entschieden, das nur Hochdeutsch spricht. Es gebe, sagt er, auch eine Version, die Bairisch drauf habe. Ein interessantes Experiment ist's allemal - und ein Behelf wohl nur so lange, wie sich der chinesische Hersteller nicht mit den Wallner-Bedienungen zusammentut und deren Servierbairisch digitalisiert.

