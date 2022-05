Der Bezirksausschuss (BA) Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt hat ein Klimabudget beschlossen: Der BA reserviert künftig 20 000 Euro, also rund 15 Prozent seiner Mittel, für Klima-, Umwelt-, Artenschutz- oder Nachhaltigkeitsprojekte. Um zu verhindern, dass andere wichtige Projekte, etwa in der Flüchtlingshilfe, zu kurz kommen, ist das Budget als nicht bindende Selbstverpflichtung angelegt - die Mitglieder können im Einzelfall immer noch anders entscheiden. Intensiv diskutierte der BA, ob Maßnahmen, wie etwa die Begrünung von privaten Hausfassaden, gefördert werden können. Letztlich sehen die Stadtviertelpolitiker aber auch dies als Dienst an der Allgemeinheit und beschlossen das Klimabudget einstimmig. Mit einem "Nachhaltigkeitsbudget" hatte der BA Sendling zuvor einen ähnlichen Schritt getan. Die reservierte Summe hatten die Sendlinger zwar von zunächst beantragten 20 000 auf 10 000 Euro reduziert, allerdings verwalten sie, gemäß der Einwohnerzahl, auch ein etwas kleineres Gesamtbudget.