Von Laura Kaufmann

An der Weißwurst ist, gemessen an allen aktuellen Ernährungstrends, so ziemlich alles falsch, was nur falsch sein kann: Sie ist unglaublich fettig, sie besteht aus Fleisch - schlecht fürs Herz, schlecht für die Figur, schlecht fürs Klima -, und sie wird begleitet von einer Wucht Weißmehl-Kohlenhydraten in Breznform.

Das Weißwurstfrühstück ist also keines fürs gute Gewissen. Es ist eines zum Genießen. Genuss beim Essen wiederum ist sehr gesund, und eine unvergleichlich gute Grundlage für das eine oder andere Bier bietet das Weißwurstfrühstück auch. Fett schmiert den Magen, die Brezn saugt den Alkohol auf.

Selbstverständlich sind ein paar Weißwürste daheim schnell zubereitet. Wer aber lieber auswärts essen möchte, dem seien die folgenden Anlaufstellen für den Frühstücksklassiker empfohlen.

Gaststätte Großmarkthalle

Während sich der ein oder andere Münchner gern damit brüstet, noch nie im P1 (Schickis) oder im Hofbräuhaus (Touris) gewesen zu sein, wird ein Münchner, der noch nie in der Gaststätte Großmarkthalle war, dies tunlichst verschweigen. Sie ist in erster Linie quasi die Institution in Sachen Weißwurst, in zweiter ist sie Institution für die Wurst im Allgemeinen. Kenner sagen, sie gehen "beim Wallner" eine Weißwurst essen, so nämlich lautet der Name des Wirtes. Natürlich stammen die Würste aus der hauseigenen Produktion im Keller. Ein Münchner Original in Sendling, mit Holzvertäfelung und Kannengewölbe, schlicht, schön und traditionell.

Kochelseestraße 13, 81371 München, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 7 bis 16 Uhr, Sa. 7 bis 13 Uhr, 089/764531, www.gaststätte-grossmarkthalle.de

Marktstüberl Metzgerei Gaßner

Nicht weit entfernt vom Weißwurstpapst, siehe oben, residiert der Metzger Gaßner auf dem Gelände des Viehhofs, in mehr als 75-jähriger Tradition ebenfalls fest in der Stadt verwurzelt. Hinter der Metzgerei mit Laden befindet sich ein kleines Stüberl mit uriger Terrasse: Hier gibt es Tageskarten, auf denen sich auch mal Altmünchner Gerichte wie der Kalbskopf finden lassen, und selbstverständlich gibt es hier auch die Weißwürste, auf die man stolz ist beim Gaßner. Zu Recht. Das Markstüberl hat allerdings nur unter der Woche geöffnet. Ein ausgedehntes Wochenendfrühstück ist anderswo angesagt.

Zenettistraße 11 im Viehhof, 80337 München, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 7.30 bis 14 Uhr, 089/7461410, www.metzgerei-gassner.de

Augustiner Bräustuben

Der Backsteinbau der Augustiner Bräustuben ist eine Wohltat fürs Auge auf der ansonsten ästhetisch vernachlässigten Landsberger Straße. Und wer sich hineinbegibt in die Stube der ältesten Brauerei Münchens, der wird auch seinem Magen wohltun. Hier wird ohne viel Aufhebens Münchner Tradition gehegt und gepflegt, wozu selbstverständlich auch die Weißwurst gehört - die allerdings bis 13 Uhr serviert wird, desöfteren muss sie hier also das Zwölf-Uhr-Läuten ertragen. Andererseits hält sich kaum ein Wirt mehr an die weißwürstliche 12-Uhr-Regel. Leben und Arbeit sind flexibler geworden über die Jahre, und auch die Weißwurst hat sich den Umständen angepasst. Von außen nicht sichtbar ist die niedliche kleine Dachterrasse auf den Backsteinbau, bei schönem Wetter ein besonders netter Fleck für ein bayerisches Frühstück.

Landsberger Straße 19, 80339 München, Öffnungszeiten: tägl. 10 bis 24 Uhr, 089/507047, www.braeustuben.de

Hofbräuhaus

Das Hofbräuhaus ist in Zeiten ohne Pandemie das Wirtshaus, das mit seiner Mischung aus alter Münchner Tradition und Touri-Wahnsinn dem Wiesngefühl wohl am nächsten kommt. Weißwurst essen macht hier besonders Spaß, wenn man mit einer Mischung aus Mitleid und Ekel den Touristen am Nebentisch dabei zuschaut, wie sie Ketchup nachbestellen und dann die Wurst mitsamt Haut verspeisen. Oder, falls man ein netterer Mensch ist, wenn man den Besuchern zeigen möchte, wie es richtig geht mit der Weißwurst, und das Kulturgut Zuzeln weitervermittelt.

Platzl 9, 80331 München, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 11 bis 24 Uhr, Sa./So.10.30 bis 24 Uhr, 089/290136100, www.hofbraeuhaus.de

Kaisergarten

Man mische einen Wirtshaus-Biergarten mit den gängigen Schwabinger Klischees - und heraus kommt der Kaisergarten. Das heißt nicht unbedingt etwas Schlechtes. Es heißt eben nur, dass auf den Tischen im Sommer viele Sonnenbrillen neben Spritzgläsern liegen. Dafür sitzt es sich sehr hübsch im schattig-grünen Wirtsgarten, und der Innenraum wäre mit seinen Rundbögenfenstern und Dielen schon ohne die geschmackvolle Einrichtung und die Indsutrial-Design-Lampen ein Hingucker. Auf der Wochenendfrühstückskarte stehen natürlich, wie es sich für ein Wirtshaus gehört, auch Weißwürste; solche von der Metzgerei Kaupp. Und sollte die Begleitung kein Fan des bayerischen Traditionsfrühstücks sein, könnte sie sich stattdessen zum Beispiel weißmehlfreies Dinkelbrot mit Avocadocreme, Zitrone, Champignons und schwarzem Sesam bestellen.

Kaiserstraße 34, 80801 München, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 12 bis 1 Uhr, Sa./So. 10 bis 1 Uhr, 089 34020203, www.kaisergarten.com