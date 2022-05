Der Songwriter und Autor Eric Pfeil hat einen musikalischen Reiseführer geschrieben: "Azzurro - Mit 100 Songs durch Italien" ist eine vielseitige Hommage an den Italo-Pop. Nun gastiert er damit in München.

Von Dirk Wagner

Schon mit wenigen, bezeichnenden Zutaten wie Pizza oder Spaghetti lässt sich die italienische Küche skizzieren, ohne die Raffinesse ihrer Kochkunst in Abrede zu stellen. Ähnlich unverkennbar scheint trotz seiner Vielseitigkeit der sogenannte Italo-Pop zu sein, den der Kölner Musikjournalist und Musiker Eric Pfeil in seinem kürzlich erschienenen musikalischen Reiseführer "Azzurro" (Kiepenheuer & Witsch) beschreibt. "Mit 100 Songs durch Italien", behauptet da der Untertitel auf dem Buchdeckel. In Wahrheit erklärt Pfeil den Italo-Pop allerdings an weit mehr als nur 100 im Buch zitierten Beispielen. Mitunter vervollständigt der Italien-Fan sein Italien-Bild auch mit einigen Filmzitaten von Fellini oder Bertolucci. Augenblicklich ist die Neugier geweckt, so dass der aufmerksame Leser zum Ende der Lektüre nicht nur seine Diskografie erweitert haben dürfte. Zusätzliche spannende Filmabende darf man zum besseren Verständnis von Pfeils Italienbeschreibung auch einplanen.

Nicht, dass dessen mitunter sehr witzige Beschreibungen nicht auch ohne solche Exkursionen bestehen würden. Aber ebenso, wie andere Reiseführer dazu einladen, die darin vorgestellten Orte selbst zu besuchen, macht auch Pfeils Buch Lust darauf, sich selbst auf die beschriebenen Werke einzulassen. Dass man dabei alle vorgestellten Musikbeispiele trotz ihrer deutlichen Unterschiede als ein und denselben Italo-Pop ausmachen kann, ist dann allerdings ein ähnliches Phänomen wie das, dass passionierte Italien-Reisende die sehr unterschiedlichen Regionen des italienischen Nordens und des italienischen Südens als ein und dasselbe Italien begreifen können.

In seinen Lesungen lässt Pfeil die Musikbeispiele aus dem Buch anklingen

In Wahrheit trennen Welten den Rock'n'Roll eines Adriano Celentano, der es laut Pfeil verstand, aus den beiden US-amerikanischen Rock'n'Roll-Polen Elvis Presley und Jerry Lee Lewis eine gemeinsame Figur zu schöpfen, und die Popmusik eines Eros Ramazzotti: "Mancher mutmaßt gar, die große Samstagabendshow Wetten, dass ...? existiere lediglich, um Eros Ramazzotti die Möglichkeit zu geben, möglichst oft im Trockeneisnebel zu stehen und gepflegte Italianitá zu verbreiten", schreibt Pfeil. Celentano indes braucht nicht einmal die italienische Sprache, um unverkennbar dem Italo-Pop zugeordnet zu werden. Er begegnet einem von ihm diagnostizierten "universellen Kommunikationszusammenbruch" 1972 mit einer "lingua celentana": "die sich phonetisch für italienische Ohren wie amerikanisches Englisch anhört, in Wahrheit aber reiner Mumpitz ist!" Das Ergebnis ist das von Pfeil euphorisch gefeierte Meisterwerk "Prisencolinensinainciusol", das ob der darin verwendeten Samples und des Sprechgesangs durchaus als Frühwerk dessen gedeutet werden kann, was später als Rap gepriesen wurde.

In seinen Lesungen lässt Eric Pfeil die im Buch erläuterten Musikbeispiele zum besseren Verständnis anklingen. Wer sich daheim indes auch länger jenen angeführten Musik- und Filmbeispielen widmet, könnte sich eigentlich nach der Lektüre für die Abschlussprüfung eines Romanistikstudiums anmelden.

Eric Pfeil: "Azzurro", Lesung und Musik, Mo, 30. Mai, 20 Uhr, Heppel & Ettlich, Feilitzschstraße 12, Karten unter www.heppel-ettlich.de