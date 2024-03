Von Franziska Peer

Wie Münchens Tram-Netz ausgebaut werden soll Von der Trasse durch den Englischen Garten bis zu einer Verbindung nach Neuperlach: Überall in der Stadt gibt es Pläne für neue Straßenbahn-Strecken. Manche liegen in ferner Zukunft, bei anderen haben die Arbeiten bereits begonnen. Ein Überblick (SZ Plus).

Wenn es warm wird, geht es in München schnell Am ersten richtigen Frühlingstag des Jahres werden Biergärten, Isar und Zoo sofort geflutet. Die passenden Accessoires sind auch zur Hand - schließlich sind wir in Italien (SZ Plus).

Grün statt Blech Wenn 35 Parkplätze an der Katharina-von-Bora-Straße wegfallen, ließe sich Platz schaffen für Fußgänger und Bäume. Die Achse zwischen Museumsviertel und Altem Botanischen Garten könnte zu einem Kunstboulevard werden (SZ Plus).

Willig freiwillig Von Seniorenbegleitung bis Tierschutz ist vieles möglich: Bei der Münchner Freiwilligenmesse stellen sich 75 Organisationen vor. Hunderte Besucher nutzen die Gelegenheit, um sich von denen anstecken zu lassen, die sich schon engagieren.

Wiederverwenden statt verschwenden Stühle, Gitarren, Geschirr und Schallplatten: In Schwabing hat ein Ableger des Gebrauchtwarenkaufhauses "Halle 2" eröffnet. Wenn das Pop-up-Geschäft gut läuft, könnte ein weiterer Standort folgen.

Strategie gegen das Bürokratiemonster Wohngeldantrag wird vereinfacht

Projekt "Die Schmiede" Neues Hochhaus am Frankfurter Ring

Brand in der Maxvorstadt Heller Feuerschein in der Nacht

